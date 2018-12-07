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Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya

Sırbistan'da düzenlenen şampiyonanın son gününde Türk sporcular 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

07 Aralık 2018 Cuma 15:09
Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya

ANKARA (AA) - Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından Sırbistan'da düzenlenen Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nın son gününde Türkiye 5 madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada Türk sporcular 3 gümüş ve 2 bronz madalyayı Türkiye'ye getirdi.

Erkekler havalı tabanca atışlarında Cevat Karagöl, Korhan Yamaç ve Yunus Bahçeci'den oluşan P1 Takımı, Ukrayna’nın ardından ikinciliği elde etti.

Kadınlar havalı tabanca kategorisinde mücadele eden Ayşegül Pehlivanlar 229.9 puanla gümüş, aynı kategoride Aysel Özgan ise 209.9 puanla bronz madalya kazandı.

Kadınlar havalı tüfek kategorisindeki sporculardan Çağla Atakal 223.9 puanla üçüncü, Hakan Çevik ise erkekler havalı tüfekte 254.6 puan toplayarak ikinci sırada yer aldı.



Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 15:09
  1. Ayşegül Pehlivanlar
  2. IPC
  3. Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası
  4. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu
  5. Uluslararası Paralimpik Komitesi

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