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Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası

- Sırbistan'da yarın başlayacak şampiyonada Türkiye 12 sporcuyla madalya mücadelesi verecek

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:03
Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası


ANKARA (AA) - Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası, yarın Sırbistan'da başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da 6 Aralık Perşembe gününe kadar sürecek organizasyonda Türkiye, 12 sporcuyla madalya arayacak.

Milliler, şampiyonadaki ilk atışlarını yarın R1 kategorisinde Savaş Üstün ve Mustafa Tuncel, R4 kategorisinde ise Hakan Çevik ile yapacak.

Havalı silahlar kategorisinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcuların mücadele edeceği kategoriler şöyle:


- SH1 kategorisi


1- Çağla Atakal (R2 ve R3)

2- Pervin Aylı Yağız (R2)

3- Yunus Bahçeci (P1)

4- Suzan Çevik (R2 ve R3)

5- Cevat Karagöl (P1)

6- Mersin Kocatürk (P2)

7- Aysel Özgan (P2)

8- Ayşegül Pehlivanlar (P2)

9- Mustafa Tuncel (R1 ve R3)

10- Savaş Üstün ( R1 ve R3)

11- Korhan Yamaç (P1)


- SH2 kategorisi


1- Hakan Çevik (R4 ve R5)

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:03
  1. atıcılık
  2. Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası
  3. Sırbistan
  4. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu

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