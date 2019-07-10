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Papua Yeni Gine’de şiddet olayları: 24 ölü

10 Temmuz 2019 Çarşamba 06:34
Papua Yeni Gine’de şiddet olayları: 24 ölü

MELBOURNE (AA) - Papua Yeni Gine’nin (PNG) Hela eyaletinde, kabileler arasındaki husumet nedeniyle aralarında hamile kadın ve çocukların da bulunduğu 24 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

PNG Post-Courier’de yer alan habere göre, cumartesi gününden bu yana şiddet olaylarının yaşadığı Hela eyaletindeki Munima, Peta ve Karida köylerinde toplam 24 kişi öldürüldü.

Öldürülen kadınlardan 2'sinin hamile olduğuna yer verilen haberde, öldürülen çocukların 1-15 yaşlarında oldukları kaydedildi.

Kabileler arasında daha önce yaşanan husumetlerden kaynaklı olduğu belirtilen cinayetlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan PNG Başbakanı James Marape, eyalette yaşayan 400 bin kişinin güvenliğini yaklaşık 60 polisin sağlamasının mümkün olmadığını vurgulayarak, güvenliğin sağlanması için daha fazla polise ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kendi seçim bölgesindeki can kayıplarından dolayı hayatının en üzüntülü günlerinden birini yaşadığını dile getiren Marape, katliamı gerçekleştirenlerin ölüm cezasına çarptırılacaklarını kaydetti.

PNG’nin, Enga eyaletindeki Porgera altın madeni yakınlarında Kandep ve Paiela kabileleri arasında Kasım 2018’de patlak veren şiddet olaylarında 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 06:34
  1. 24 kişi öldü
  2. Papua Yeni Gine
  3. şiddet olayları

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