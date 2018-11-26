THY- Euroleague
0553 313 94 23

Papua Yeni Gine’de kabileler arasında çatışma: 10 ölü

26 Kasım 2018 Pazartesi 05:22
Papua Yeni Gine’de kabileler arasında çatışma: 10 ölü

MELBOURNE (AA) - Papua Yeni Gine’nin (PNG) Enga eyaletindeki Porgera altın madeni yakınlarında Kandep ve Paiela kabileleri arasında patlak veren şiddet olaylarında 10 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Radyo Yeni Zelanda’nın bölgedeki muhabiri Melvin Levongo’ya dayandırarak verdiği habere göre PNG’nin orta kesimlerinde yer alan Enga eyaletindeki Porgera altın madeni yakınlarında Kandep ve Paiela kabileleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle şiddet olayları çıktı.

Daha sonra kabile savaşına dönüştüğü belirtilen olaylarda önce yolları kesilerek pusuya düşürülen 7 kişinin, ardında buna misilleme için 3 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Güvenlik güçlerinin Enga eyaletinin başkenti Wabag'da ve Porgera madeni bölgesinde güvenliği sağladığı ancak çatışma bölgelerinde yetersiz kaldığı, ölü sayısının artabileceği bildirildi.

İki kabile arasındaki olayların devam ettiği, şiddet olaylarından kaçan binlerce kabile üyesinin ise yerlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

PNG’nin özellikle dağlık kesimlerindeki yaylalarda yaşayan kabileler arasındaki çatışmalarda her yıl çok sayıda kişi yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalıyor.

Papua Yeni Gine'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesince geçen yıl hazırlanan belgeselde, okulların, meyve bahçelerinin, su kaynaklarının, sağlık merkezlerinin yanı sıra kadın ve çocukların hedef alındığı şiddet olaylarına dikkat çekilmişti.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 05:22
  1. 10 kişi öldü
  2. Avustralya
  3. Papua Yeni Gine

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Papua Yeni Gine’de kabileler arasında çatışma: 10 ölü
    1. Papua Yeni Gine’de kabileler arasında..
    2. ABD'den İsrail'e 2 yeni F-35 savaş uçağı
    3. Türkiye ve Sudan'dan eğitim anlaşması
    4. New York'ta 21 katlı "Türken Evi"nin..
    5. Katar Emniyet Müdüründen 2022 FIFA..
    6. Attan düşen jokeyler yaralandı
    7. ABD polisinden sınırdaki göçmenlere..
    8. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa..
    9. Poroşenko Ukrayna’da sıkıyönetim..
    10. Ali Ece: Slimani bu kadar berbat...
    11. Serdar Ali Çelikler: Bir adam ısrarla..
    12. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu:..
    13. Senegal’de Türk yatırımı Fuar Merkezi..
    14. İran'daki depremde yaralı sayısı 513'e..
    15. California tarihinin en büyük yangını..
    16. İsviçreli çiftçilerin "boynuzlu inek"..
    17. Rusya, Ukrayna gemilerine ateş..
    18. Meşhur olmadan önce öğretmen olan..
    19. Tunuslu milletvekilinden Suudi..
    20. Meşhur olmadan önce öğretmen olan ünlü..
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    Rus donanmasından Ukrayna savaş gemisine müdahale
    Rus donanmasından Ukrayna savaş gemisine müdahale
    Egemen Bağış'tan önemli açıklama: Türkiye'ye ihtiyaçları var
    Egemen Bağış'tan önemli açıklama: Türkiye'ye ihtiyaçları var
    İnanılmaz... Yolcu uçağını bir kral kullandı! Amsterdam'dan İstanbul'a getirdi
    İnanılmaz... Yolcu uçağını bir kral kullandı! Amsterdam'dan İstanbul'a getirdi
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    15 yaşındaki çocuk, babasını vurdu!
    15 yaşındaki çocuk, babasını vurdu!
    Brexit sonrası Macron'dan flaş açıklama! 'İngiltere bundan sonra...'
    Brexit sonrası Macron'dan flaş açıklama! 'İngiltere bundan sonra...'