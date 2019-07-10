Papua Yeni Gine’de kabile katliamı

Papua Yeni Gine’de kabileler arasında çıkan çatışmalarda en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Papua Yeni Gine’de kabileler arasında çıkan çatışmada kabile katliamı yaşandı. Ülkenin Hela eyaletinde birkaç gündür devam eden çatışmalarda can kayıpları yaşandı. Karşı kabileler arasında yaşanan çatışmada en az 24 kişi hayatını kaybetti. Bazı kaynaklar ölü sayısının daha fazla olabileceğini ifade ediyor. Başbakan James Marape, yaşananları “hayatının en mutsuz günleri” olarak tanımlayarak yaşanan çatışmaların arkasında bulunan isimleri bulmanın sözü verdi.

Hela Valisi Philip Undialu, “Oldukça üzücü bir durum” ifadesini kullandı. “Bir önceki saldırının intikamı” diyen Undialu, “Her iki saldırı da insanların hiç beklemedikleri bir anda masum bir topluluğa yapıldı. Hepimiz şoktayız” dedi.

Papua Yeni Gineli yetkililer, bölgede yıllardır benzer çatışmaların yaşandığını ifade etti.

Yaşanan katliamın ayrıntıları henüz netlik kazanmasa da yetkililer, birkaç gündür karşılıklı saldırıların yaşandığını ifade ediyor. Yerel yetkili William Bando, katliamda 24 kişinin hayatını kaybettiğini ancak ölü sayısının gerçekte daha fazla olabileceğini ifade ediyor. Tari-Pori bölgesindeki iki küçük köyde, en az iki olay yaşandığını belirtti.

Öte yandan Pazar günü, Munima köyünde yaşanan çatışmalarda 3’ü kadın 7 kişi hayatını kaybetmişti. Pazartesi günü ise Karida köyünde gerçekleştirilen saldırıda 16 kadın ve çocuk hayatını kaybetmişti.

Başbakandan mücadele sinyali

Kendisi de Hela bölgesinden olan Başbakan Marape, cinayetlerin Hagui, Okiru ve Liwi kabilelerinden silahlı adamlar tarafından düzenlendiğini ve sorumluların cezalandırılacağını söyledi. "Silahlı haydutlar, zamanınız doldu" ifadesini kullanan Marape, "400 bin kişinin yaşadığı yerde, 60’dan az polis nasıl düzeni sağlayabilir ki?" dedi.