Papua Yeni Gine, 160 kişinin öldüğü deprem kurbanlarını andı Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine’de 7.

Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine’de 7.5 büyüklüğünde meydana gelen ve en az 160 kişinin ölümüne yol açan depremin kurbanları birinci yıl dönümünde anıldı.

Pasifik Okyanusu’nun güneyindeki Papua Yeni Gine’de 26 Şubat 2018’de sabah saatlerinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki yıkıcı depremin kurbanları birinci yıl dönümünde anıldı. Yaşanan heyelanlar ve binaların yıkılmasıyla ölü sayısının 160’ı bulduğu Papua Yeni Gine’de depremden yarım milyondan fazla insan etkilenmişti.



20 binden fazla kişi evsiz kaldı

Papua Yeni Gine’nin en güçlü ve yıkıcı depremi olarak belirtilen depremde 20 binden fazla kişi evsiz kalmıştı. Üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala yaraların sarılmaya çalışıldığı Papua Yeni Gine’de hasar gören alt yapının insanların yaşamını etkilediği belirtildi.

BM Yerli Koordinatörü Gianluca Rampolla, depremin birçok insanın hayatını değiştirdiğini ifade ederek, "Depremden etkilenen 200 binden fazla insanın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalıştık" ifadelerini kullandı.

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