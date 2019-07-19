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Papazlıktan İslam’a

Kenya’nın Homabay vilayetinde bir papaz, 61 yaşında Müslüman oldu.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:12
Papazlıktan İslam’a

Kenya’nın Homabay vilayetinde bir papaz, 61 yaşında Müslüman oldu. İsmail adını alan papaz, Türkiye’de aldığı dini eğitimden sonra beraberinde kendilerine İslamiyet’i anlatacak bir Türk ile köyüne döndü.


Homabay vilayetinin Niyal Gosi köyü kilisesinde papaz olan 61 yaşındaki Charles Okuany, uzun bir sorgulama dönemi yaşadı. Bir süre ülkesindeki Hristiyanlarla Müslümanların hayatını karşılaştıran Okuany, Müslüman olmaya karar verdi. Okuany, “Araştırmalarım sonucu Müslüman olmaya karar verdim fakat bir sorun vardı. 60’ını geçmiş birisinin din değiştirmesi çevresi tarafından kolaylıkla kabullenilecek bir şey değil; bir de bu kişi bir papaz ise. Hem bunları aşsam bile bu yaştan sonra İslam’ı nasıl öğrenecektim? Bir süre bunları ölçüp tarttım ve asıl olanın hakikat olduğuna karar verdim. Her şey çok zor olacaktı ama hakikat için değerdi” dedi.



“Düşüncelerimi anlattığım yaklaşık 50 kişi İslamiyet’i seçti”


Müslüman olduktan sonra İsmail adını alan Okuany, arkadaşları tarafından dışlandığını ve ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını anlattı. Herkesin kendisindeki değişimi merak ettiğini söyleyen Okuany, “Düşüncelerimi anlattığım yaklaşık 50 kişi İslamiyet’i seçti. Ulusal televizyon kanalları gelip röportajlar yapınca birçok kişi İslamiyet hakkında arayışa girişti. Böyle bir şeye vesile olmak beni ayrıca mutlu etti. Sayımız artınca köyümüzün merkezine bir de cami yaptırdık” şeklinde konuştu.


İsmail Okuany’ın Müslümanlığı seçtikten sonra İslamiyet’i öğrenme konusunda sıkıntılar yaşadığını anlatan Hayrat Vakfı gönüllülerinden Enes Sağcan, “İsmail amcamız Müslüman olmuştu fakat nasıl ibadet edeceğini, dinin temellerine dair şeyleri bilmiyordu. Bir vesileyle vakfımıza ulaştı. Vakfımız aracılığıyla Türkiye’nin İstanbul, Konya, Isparta, Bursa ve Sivas gibi illerini gezerek fıkıh ve Kuran’a dair dersler aldı. Köyüne dönme zamanı gelince de yanında bir Müslüman istedi. Vakfımız da bunun için beni görevlendirdi. Ben de İsmail amca ile Niyal Gosi köyüne geldim. Burada yeni Müslüman olanlara Kur’an dersleri veriyorum. Hamd olsun bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla iki kişinin daha Müslüman olmasına vesile olduk” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:12
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