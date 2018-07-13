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Papazın rezaleti: 7 çocuğa cinsel istismar

Şili'de çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan bir papaz gözaltına alındı.

13 Temmuz 2018 Cuma 10:08
Papazın rezaleti: 7 çocuğa cinsel istismar

Savcı Emiliano Arias'ın talimatıyla gözaltına alınan 56 yaşındaki papaz Oscar Munoz Toledo, 7 çocuğa cinsel tacizde bulunmak ve tecavüz etmekle suçlanıyor.

Daha önce Santiago başpiskoposluğu yapan Toledo'nun bugün mahkeme karşısına çıkarılması bekleniyor.

Aynı suçlamayla 14 rahip hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Mart ayında başlayan soruşturma çerçevesinde ilk defa bir papaz gözaltına alındı.

Polis, soruşturma kapsamında başkent Santiago ile Rancagua kentindeki bazı kiliselerin ofislerinde arama yapmıştı.

ÇOCUK İSTİSMARI İÇEREN ÇOK SAYIDA VAKA

Papa Franciscus, 2 ay önce Şili Kilisesindeki çocuklara cinsel istismar skandalını görüşmek üzere 34 piskoposla bir araya gelmişti. Üç gün süren görüşmelerin ardından Şilili piskoposlar, toplu olarak istifalarını sunmuştu.

Dünyanın birçok ülkesinde yüz binlerce din adamı bulunan Katolik Kilisesinde özellikle çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka basına yansıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) de 2014'te Katolik Kilisesi görevlilerinin çocuk istismarları hakkında bir rapor yayımlamıştı. Raporda Vatikan, aldığı sistematik kararlar nedeniyle geçen 10 yılda papazlara on binlerce çocuğa tecavüz ve tacizde bulunma ortamı sağlamakla suçlanmıştı.

Vatikan, 2014 yılının ocak ayında 400 papazın çocuklara cinsel istismar suçlaması nedeniyle eski Papa 16. Benediktus tarafından görevden alındığını kabul etmişti. Kiliseye yönelik eleştirilerde bu sayının çok daha fazla olması gerektiği dile getirilmişti.

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 10:08
  1. Kilis
  2. papazların çocuk istismarları
  3. Vatikan
  4. şili

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