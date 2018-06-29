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Papazı alamayan Amerika harekete geçti! Küstah uyarı

Amerika Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye yönelik yeni seyahat uyarısı yayınladı.

29 Haziran 2018 Cuma 08:21
Papazı alamayan Amerika harekete geçti! Küstah uyarı

ABD, Türkiye'nin Güneydoğu hattını 3. kategoride tehlikeli bölge olarak gösterdi. Vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı, Güneydoğu ve Suriye sınırlarına gitmemeleri yönünde uyarı yaptı.

ABD'DEN 'KEYFİ GÖZALTI' İTHAMI

ABD, Türkiye'nin kendilerine ait FETÖ'cü Papazı Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılmamasını sindirememiş durumda.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 28 Haziran'da güncellediği 'seyahat uyarısında', Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan Amerikan vatandaşlarına 'keyfi gözaltılara da dikkat edin' ifadelerini kullandı.

ŞEHİRLERİ LİSTE HALİNDE VERDİLER

ABD'nin seyahat uyarısı kategorisinde en güvenli ülkelere 1'inci kategoride yer verilirken, Türkiye'nin en riskli ülkeleri kapsayan 4'üncü kategorinin bir altındaki, 3'üncü kategoride yer almayı sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Güneydoğu ve Suriye sınırındaki bölgeler ise 4'üncü kategoride yer aldı ve 'Bu bölgelere seyahat etmeyin' uyarısında bulunuldu.

Bültende "Terör nedeniyle Türkiye-Suriye sınırı boyunca uzanan bölgelere ve Güneydoğu bölgesinde Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkâri ve Bitlis'e seyahat etmeyin" dendi.,

Terör örgütlerinin Türkiye'de saldırılar planlamayı sürdürdüğü savunulan bültende şu ifadeler yer aldı:

"Terör örgütleri açıkça Batılı turistleri ve yabancıları hedef alıyor. Teröristler küçük ya da hiçbir uyarı olmadan saldırabilir, turistik yerler, ulaşım merkezleri, pazarlar, alışveriş merkezleri, yerel hükümet kurumları, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, parklar, büyük çaplı spor ve kültürel etkinlik alanları, eğitim kurumları, havalimanları ve kamuya açık başka alanlar hedef alınabilir. Olağanüstü Hal altında güvenlik güçleri on binlerce kişiyi gözaltına aldı. Bunlar arasında, kısıtlı ya da gizli kanıtlara dayanarak ve siyasi güdümlü görünen gerekçelerle, terör örgütü olduğu iddia edilen gruplarla bağlantıları olduğu şüphesiyle tutuklanan ABD vatandaşları da var. ABD vatandaşları ayrıca, Türkiye'den ayrılmalarını engelleyen seyahat yasakları ile de karşı karşıya kaldı. Türkiye Hükümeti'nin açıkça onaylamadığı toplanmalar, protestolar ve gösterilere katılmak gözaltı ya da tutuklamalarla sonuçlanabilir. ABD yönetimi Türkiye'deki personelini ileride değiştirilebilecek belirli güvenlik kısıtlamalarına tabi tutmaktadır."

Bültende, Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan Amerikalılardan, yerel medyayı izleyerek bilgi edinmeleri de istenirken ve turistlerin sıkça uğradığı alanlardan uzak durmaları, güvenlik önlemlerine sahip otellerde kalmaları çağrısı yapıldı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 08:21
  1. Kilis
  2. Şırnak
  3. Batman
  4. Van
  5. Şanlıurfa
  6. Tunceli
  7. Siirt
  8. Muş
  9. Mardin
  10. Hatay
  11. Gaziantep
  12. Diyarbakır
  13. Bitlis
  14. Bingöl
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