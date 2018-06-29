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FETÖ'cü papazını alamayan ABD haddini aştı! Küstah uyarı

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarına yönelik yeni seyahat uyarısı yayınladı.

29 Haziran 2018 Cuma 07:26
FETÖ'cü papazını alamayan ABD haddini aştı! Küstah uyarı

ABD, Türkiye'nin Güneydoğu hattını 3. kategoride tehlikeli bölge olarak gösterdi. Vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı, Güneydoğu ve Suriye sınırlarına gitmemeleri yönünde uyarı yaptı.

ABD'DEN 'KEYFİ GÖZALTI' İTHAMI

ABD, Türkiye'nin kendilerine ait FETÖ'cü Papazı Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılmamasını sindirememiş durumda.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 28 Haziran'da güncellediği 'seyahat uyarısında', Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan Amerikan vatandaşlarına 'keyfi gözaltılara da dikkat edin' ifadelerini kullandı.

ŞEHİRLERİ LİSTE HALİNDE VERDİLER

ABD'nin seyahat uyarısı kategorisinde en güvenli ülkelere 1'inci kategoride yer verilirken, Türkiye'nin en riskli ülkeleri kapsayan 4'üncü kategorinin bir altındaki, 3'üncü kategoride yer almayı sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Güneydoğu ve Suriye sınırındaki bölgeler ise 4'üncü kategoride yer aldı ve 'Bu bölgelere seyahat etmeyin' uyarısında bulunuldu.

Bültende "Terör nedeniyle Türkiye-Suriye sınırı boyunca uzanan bölgelere ve Güneydoğu bölgesinde Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkâri ve Bitlis'e seyahat etmeyin" dendi.,

Terör örgütlerinin Türkiye'de saldırılar planlamayı sürdürdüğü savunulan bültende şu ifadeler yer aldı:

"Terör örgütleri açıkça Batılı turistleri ve yabancıları hedef alıyor. Teröristler küçük ya da hiçbir uyarı olmadan saldırabilir, turistik yerler, ulaşım merkezleri, pazarlar, alışveriş merkezleri, yerel hükümet kurumları, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, parklar, büyük çaplı spor ve kültürel etkinlik alanları, eğitim kurumları, havalimanları ve kamuya açık başka alanlar hedef alınabilir. Olağanüstü Hal altında güvenlik güçleri on binlerce kişiyi gözaltına aldı. Bunlar arasında, kısıtlı ya da gizli kanıtlara dayanarak ve siyasi güdümlü görünen gerekçelerle, terör örgütü olduğu iddia edilen gruplarla bağlantıları olduğu şüphesiyle tutuklanan ABD vatandaşları da var. ABD vatandaşları ayrıca, Türkiye'den ayrılmalarını engelleyen seyahat yasakları ile de karşı karşıya kaldı. Türkiye Hükümeti'nin açıkça onaylamadığı toplanmalar, protestolar ve gösterilere katılmak gözaltı ya da tutuklamalarla sonuçlanabilir. ABD yönetimi Türkiye'deki personelini ileride değiştirilebilecek belirli güvenlik kısıtlamalarına tabi tutmaktadır."

Bültende, Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan Amerikalılardan, yerel medyayı izleyerek bilgi edinmeleri de istenirken ve turistlerin sıkça uğradığı alanlardan uzak durmaları, güvenlik önlemlerine sahip otellerde kalmaları çağrısı yapıldı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 07:26
  1. Kilis
  2. Şırnak
  3. Batman
  4. Van
  5. Şanlıurfa
  6. Tunceli
  7. Siirt
  8. Muş
  9. Mardin
  10. Hatay
  11. Gaziantep
  12. Diyarbakır
  13. Bitlis
  14. Bingöl
  15. abd
  16. papaz
  17. türkiye
  18. seyahat uyarısı

YORUM YAZ

  • FarukFaruk15 sa önce
    Southeast Turkey diyor yani guneydogu Tyrkiye...
  • KARPUNOKARPUNO12 sa önce
    TÜRKIYEDEKIGÖZALTINDA BULUNAN AMERIKAN PAPAZI TABIRI BILINENTERÖRIST ASLINDA AMERIKANIN CIA AJANIDIRTERÖRISTIN ÜSTÜNÜ PAPAZ MASKESIYLE ÖRTÜYORLAR AMERIKANIN OYUNLARI ARTIK FAZLA SÖKMÜYOR DÜNYA UYANDI CORCBUNDAN SONRA DAHA AKILLI OLMAN LAZIM FAKAT ARTIK ITIBARIN KALMADI EMERIKA.
  • ZiyaZiya13 sa önce
    Ya zaten kac turist gelmiş ABD den gelse gelse ya ajan gönderiyor ordan ya silah buraya.Gerek yok Rus turistler yeter bize.İhtiyac olursa isteriz.O da vizeli , bir suru de evark isteriz ABD tapu kaydı ve banka hesap bilgileri ve donuna kadar bir suru bilgi veririse ancak turist kabul ederiz ABD DEN
  • Hy-hyHy-hy15 sa önce
    Neden terörü biz yaptırıyoruz demiyorsunuz.
  • ŞERİATŞERİAT14 sa önce
    GELMESİNLER ....... PİSLİKTEN BAŞKA NE BIRAKIP GİDİYORLAR.... 1 VERİP 10 ALIYORLAR......
  • kayıkayı16 sa önce
    burdaki diğer itlerinizide toplayıp götürsenize şerefsizler.
  • zekizeki14 sa önce
    aman gelmeyin şeytan görsün yüzünüzü abd
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU14 sa önce
    BUNLARA MİSLİYLE CEVAP VERİN.TÜRKİYEDEKİ ŞİMDİYE KADAR DÖKÜLEN KANLARIN MÜSEBBİBİ BUNLARDIR.
  • aydınaydın14 sa önce
    sıkıyosa papazı almaya rambolarını göndersinler
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