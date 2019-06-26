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Papaz ulu orta tuvaletini yaptı, sosyal medya sallandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da bir papazın herkesin gözü önünde tuvaletini yapması şaşkınlığa sebep oldu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:07
Papaz ulu orta tuvaletini yaptı, sosyal medya sallandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da bir papazın herkesin gözü önünde tuvaletini yapması şaşkınlığa sebep oldu.


Olay, başkent Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu ışıklarının olduğu bölgede yaşandı. Kimliği bilinmeyen bir papaz, yolun kenarındaki bariyerleri aşarak, yeşil alanda bulunan ağaçların altına tuvaletini yapmaya başladı. Kimseleri umursamayan papaz, ihtiyacını giderdikten sonra geldiği yoldan geri döndü. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.


Olayı cep telefonu ile kaydeden vatandaş, "Bunu bizden bir imam yapsa memleketi yakarlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:07
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