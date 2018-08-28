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Papaz Brunson'un PKK ile 'manevi oğlu' Ahmad aracılığıyla görüşüyormuş!

İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD'li papaz Brunson hakkındaki iddianamede yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İddianamede, "Mohammad Ahmad" adlı kişinin Rahip Brunson'un manevi oğlu olduğu bilgisi yer aldı. Brunson'un oğlu Ahmad'ın, Brunson adına terör örgütleri YPG ve PKK ile temas sağlayan kişi olduğu öne sürüldü.

28 Ağustos 2018 Salı 08:02
Papaz Brunson'un PKK ile 'manevi oğlu' Ahmad aracılığıyla görüşüyormuş!

Türkiye düşmanı terör örgütleri PKK ile FETÖ adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanırken, ev hapsi kararıyla tahliye edilen ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’un yargılanması safhasında Brunson’un manevi oğlu olduğu iddia edilen Mohammad Ahmad adlı kişinin faaliyetleri dikkat çekti. Hem iddianamede hem de yargılama sürecinde “Mardini Dilbirin” lakabını kullanan Ahmad’ın, Brunson adına YPG ve PKK ile temas sağlayan kişi olduğu öne sürüldü.

Brunson’un tutuklanmadan önce çevresine “Manevi oğlum” diyerek tanıttığı Mohammad Ahmad’ın, bizzat Brunson ve eşi tarafından misyoner Loes Truffle ile evlendirildiği iddialar arasında yer alırken, Ahmad’ın kardeşi “Agid” isimli şahsın da casusluk faaliyetleri içinde olduğu gizli tanık Serhat tarafından gündeme getirildi.

AHMAD DA KİLİSEDE PASTÖR

Milliyet'te yer alan habere göre; Brunson’un tutuklanmadan önce Mohammad Ahmad’ı Belçika’ya gönderdiği iddia edilirken, Ahmad’ın İzmir Hıristiyan Kürtler Kilisesi’nin (Dera Kurden Mesihi-İzmir) faaliyetlerini “Dera Kurden Mesihi Belçika” adlı kilisede pastör olarak sürdürdüğü ortaya çıktı. Brunson’un rahipliğini yaptığı Diriliş Kilisesi’nin, Mohammad Ahmad’ın şahsi sosyal medya hesabından İzmir Hıristiyan Kürtler Kilisesi olarak tanıtılması da dikkat çeken ayrıntılar arasında.

Belçika’da “Dera Kurden Mesihi Belçika” adlı kilisede pastör olarak faaliyetlerini sürdüren Mohammad Ahmad, lakabının “Mardini Dilbirin” olduğunu bizzat kendi sosyal medya hesabından belirtirken, yaptığı paylaşımda FETÖ elebaşı Gülen’den “Türk din adamı” olarak bahsediyor. Ahmad, şahsi sosyal paylaşım sitesinde casuslukla suçlanan Brunson’a sahip çıkarak, “İzmir’in Alsancak semtinde bulunan Diriliş Kilisesi’nin Pastörü (Andrew Brunson), Türk din adamı (Fethullah Gülen) arasında ilişki var bahanesiyle bir süre önce devlet tarafından gözaltına alındı, aynı zamanda yaklaşık iki buçuk yıl hizmet veren (Kurdên Mesîhî) kilisemiz, Kürt kimliğimizden dolayı devletin baskısıyla kapatılmıştır! İzmir’de bulunan Kürt Hıristiyan kardeşlerimizi korkutan ve kilisenin kapatılmasına neden olan bu eylemi kınıyoruz. Kürt halkı ve Kürt Hıristiyanları dualarınızda unutmayınız” ifadelerini kullanı

Şahsi sosyal medya hesabında terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafını da paylaşan Mohammad Ahmad, Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik ağır ithamlarda bulunuyor.

Sosyal medya hesaplarında Brunson’la çekilmiş birçok fotoğrafına yer verilen Ahmad’ın fotoğrafları arasında en dikkat çekici olanı ise, diğer adı Kürt Hıristiyan Kilisesi olan Diriliş Kilisesi mensuplarıyla İzmir sahilinde yapılan vaftiz töreni. Hıristiyanlığı kabul eden kişilerin Ege sularında vaftiz edilmesi Ahmad tarafından yayınlanırken, Ahmad görev yaptığı kilisede sözde PKK ve Kürdistan flamalarını da sallandırıyor.

Mohammad Ahmad, rahip Brunson’la yaptığı uçak yolculuğunu da sosyal medyada paylaştı.

ABD’li rahip Brunson’ın manevi oğlu olduğu belirtilen Mohammad Ahmad, Brunson’la birlikte bir araya geldikleri kişilerin ve Kürt Hıristiyan kiliselerinin fotoğraflarını da paylaşmış.
 
ABD’li rahip Brunson’ın manevi oğlu olduğu belirtilen Mohammad Ahmad, Brunson’la birlikte bir araya geldikleri kişilerin ve Kürt Hıristiyan kiliselerinin fotoğraflarını da paylaşmış.
 
(Yeni Şafak)
 
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 08:02
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