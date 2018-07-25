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Papaz Brunson'a elektronik kelepçeye itiraz edilecek

Ev hapsi şartıyla tahliye edilen ABD'li Brunson'ın avukatı elektronik kelepçe takılmasına itiraz edecek.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:55
Papaz Brunson'a elektronik kelepçeye itiraz edilecek

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ ve PKK adına suç işlemek amacıyla tutuklanan Papaz Andrew Brunson hakkında yeni bir karar verdi.

CEZASI EV HAPSİNE ÇEVRİLDİ

Mahkeme, papazın adli kontrol şartıyla cezaevinden çıkmasına ve ev hapsine alınmasına karar verdi. Çıkan kararda, Amerikalı papaza yurt dışına çıkış yasağı da konuldu.

KELEPÇE OLMASIN İSTEDİLER

Ev hapsi şartıyla tahliye edilen  ABD'li Papaz Brunson'ın avukatı ise elektronik kelepçe takılmasına itiraz edecek.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:55
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