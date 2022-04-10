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Yemek Tarifleri Papatya şerbeti nasıl yapılır? Papatya şerbeti için hangi malzemeler gerekli
Yemek Tarifleri

Papatya şerbeti nasıl yapılır? Papatya şerbeti için hangi malzemeler gerekli

Papatya şerbeti yapılışı | Osmanlı'dan günümüze ulaşan lezzetler arasında yer alan papatya şerbetini hazırlamak isteyenler "Papatya şerbeti nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, papatya şerbeti için hangi malzemeler gerekli? Denenmiş tam ölçülü papatya şerbeti tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-04-10 18:47:00 -
Papatya şerbeti nasıl yapılır? Papatya şerbeti için hangi malzemeler gerekli

İftar sofraları için papatya şerbeti hazırlamak isteyenler “Denenmiş papatya şerbeti” konusunu araştırıyor. İşte, papatya şerbeti tarifi:

Papatya şerbeti için hangi malzemeler gerekli

Malzemeler:

  • 2 kilo kuru papatya
  • 1.5 kilo şeker
  • 2 gram limon tuzu
  • 2 adet limon
  • 2 litre su

Papatya şerbeti nasıl yapılır?

Şerbeti hazırlamaya başlamadan önce papatyaları bol suda iyice yıkayıp süzün.

Bir kavanozun içerisine papatyayı, kaynattığınız suyu, limon tuzunu ve dilimlediğiniz limonları ekleyin.

Kavanozun kapağını kapatın. Karışımı 5-6 gün bekletin.

Rengi solan papatyaları kavanozdan alın ve şerbeti süzün.

Kalan suyun içerisine şekeri ekleyip karıştırın.

Şerbeti buzdolabına kaldırın.

Papatya şerbetini soğuk olarak ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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