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Papa'nın bu sözleri sapıklığı gündeme getirdi! 50 papazdan biri...

Dünya genelindeki 1,2 milyar Katolik'in ruhani lideri Papa Francesco'nun, "Katolik kilisesine bağlı kurumlarda yaşanan çocuk tacizi skandalları nedeniyle acı ve utanç duyuyorum" şeklindeki sözleri, Katolik kiliselerindeki cinsel istismar vak'alarını bir kez daha gündeme getirdi.

28 Ağustos 2018 Salı 13:36

"Katolik kilisesine bağlı kurumlarda yaşanan çocuk tacizi skandalları nedeniyle acı ve utanç duyuyorum!.." Dünya genelindeki 1,2 milyar Katolik'in ruhani lideri Papa Francesco'nun İrlanda ziyaretindeki bu sözleri, yıllardır üzeri kapatılan bir gerçeği tekrar gündeme getirdi. Aradan 2 gün geçmişti ki Papa tüm dünyadan, kilisenin cinsel suçlarıyla ilgili özür diledi. Papa'nın bu açıklamaları Katolik kiliselerinde gizlenen cinsel istismarları bir kez daha gündeme getirdi.

SKANDALLAR GİZLENİYOR

Dünyada son yıllarda çok sayıda kilise papazının sayıları on binleri bulan küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduğuna yönelik pek çok rapor ve araştırma yayınlandı. Kiliselerin cinsel istismarla anıldığı bir çok olayda papazların korunduğu, olayların üstünün örtüldüğü görüldü.

50 PAPAZDAN BİRİ PEDOFİLİ

Papa Fransesco, 2014’te verdiği röportajda 50 papazdan birinin pedofili olduğunu itiraf etmişti.  

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 13:36
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  2. Katolik Kilisesi
  3. PEDOFİLİ
  4. cinsel istismar

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