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Papağanları sınırdan kaçak sokmaya çalıştı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekipleri bir araçta Türkiye'ye kaçak olarak getirilmek istenen 26 papağan buldu- Hayvan kaçakçısı sınırdan geçerken ötmemeleri ve hareket etmemeleri için ilaçla uyutmuş

07 Mart 2019 Perşembe 10:38
Papağanları sınırdan kaçak sokmaya çalıştı

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda kaçak sokulmak istenen sultan cinsi 26 papağan bulundu.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen otomobil şüphe üzerine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince detaylı şekilde arandı.

Araçtaki iki karton kutunun içerisinden ilaçla uyutulmuş ve hareket etmemeleri için özel hazırlanmış keseye sıkıştırılmış 26 papağan ele geçirildi.

Yurda kaçak sokulmak istenen 26 papağan, protokol gereği işlemlerin tamamlanması sonrası yediemine teslim edildi.

Papağanlara yedieminlik yapan veteriner hekim Feyza Güner Gökpınar, hayvanların ticari bir mal gibi görülmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Kaçakçının para kazanması uğruna çektikleri acıyı her insanın yüreğinde hissetmesi gerektiğine vurgu yapan Gökpınar, "Bu hayvanlar aynı insanlar gibi hisleri ve duyguları olan canlılar. Hayvanların bir mal gibi satılmasına karşıyız. Şu an çektikleri acılar insanlığa sığacak pozisyonlar değil. Lütfen buna engel olalım. Bunlar için yaptırımlar olsun. Onlar da aynı bizler gibi canlı. Çorap gibi özel bir şey yapmışlar papağanları içerisine koymuşlar. Seslerinin çıkmaması ve rahat kaçırabilmeleri için ilaç vermişler, yarı baygın durumdalar. Biz ilk müdahalelerini yapacağız daha sonra HAYTAP'a teslim edeceğiz." diye konuştu.

Veteriner hekim Zeynep İpek Görmüş de hayvan kaçakçılığına ve ticaretine karşı olduklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:38
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