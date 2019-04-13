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Papağanına işkence yapan Özdemir hakkında karar

Bir televizyon programında yayınlanan yarışma ile tanınan ve papağanına işkence ettiği görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 15:06
Papağanına işkence yapan Özdemir hakkında karar

Bir televizyon programında yayınlanan yarışma ile tanınan ve papağanına işkence ettiği görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Özdemir’in kendi hayvanına zarar vermesi nedeniyle hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.


Televizyonda yayınlanan bir programa yarışmacı olarak katılarak gündeme gelen Murat Özdemir 17 Aralık 2018 tarihinde sosyal medya hesabından papağanına işkence yaptığı anlara ait görüntüleri paylaşmış ve hayvanseverler tarafından tepki toplamıştı. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen yarışmacı Özdemir ifadesinde olayın yaşandığı gün çok alkol aldığını ve yaşananlardan dolayı herkesten özür dilediğini ifade etmişti. Olay ardından tedavi altına alınan papağan ölmüş, Murat Özdemir’in ifadesinin ardından Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) tarafından ünlü yarışmacı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 88 müştekinin yer aldığı soruşturmayı tamamladı. Savcılık Murat Özdemir’in ‘mala zarar verme’ suçunun kendi hayvanına zarar verme kapsamında kalması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Öte yandan hakkında adli yönden işlem yapılamayan Murat Özdemir’e Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca para cezası verildiği açıklandı.


Kararın açıklanmasının ardından HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı "Hukuk bu kararı kabul ediyor olabilir ancak vicdanlar kabul etmiyor" diyerek tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 15:06
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