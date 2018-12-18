Papağana şiddet uygulayan yarışmacının gözaltına alınması
Bir TV yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir, adliyeye sevk edildi18 Aralık 2018 Salı 12:22
İSTANBUL (AA) - Bir televizyon kanalında yayımlanan yemek yarışmasıyla tanınan ve sosyal medya hesabında papağanına yaptığı kötü muamelenin görüntülerini yayımlamasının ardından gözaltına alınan Murat Özdemir, adliyeye sevk edildi.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan Özdemir'in, emniyetteki işlemleri tamamladı.
Şüpheli Özdemir, adliyeye sevk edildi.
YORUM YAZ