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Papağana şiddet uygulayan yarışmacının akıl sağlığının tespiti istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Özdemir'e "hayvana eziyet" suçundan idari yaptırım kararı uygulanmasına hükmetti- Başsavcılık, Özdemir'in akıl sağlığı yönünden idari olarak gereğinin yapılması için İstanbul Valiliğine teslim edilmesini kararlaştırdı

18 Aralık 2018 Salı 16:49
Papağana şiddet uygulayan yarışmacının akıl sağlığının tespiti istendi

İSTANBUL (AA) - Sosyal medya hesabında papağanına yaptığı kötü muamelenin görüntülerini paylaşmasının ardından gözaltına alınan bir televizyon kanalında yayımlanan yemek yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir, akıl sağlığı yönünden idari olarak gereğinin yapılması için İstanbul Valiliğine teslim edildi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan Özdemir'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki sorgusu sona erdi.

Başsavcılık, Özdemir hakkında 5199 Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. ve 28. maddeleri gereğince "hayvana eziyet" eylemi sebebiyle idari yaptırım kararı uygulanmasına hükmetti. Savcılık, şüpheli Özdemir'in akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verdi.

Polis memurlarına teslim edilen Özdemir, kamu düzeni ve güvenliği, suçun önlenmesi, kamu düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla akıl sağlığı yönünden idari olarak gereğinin yapılması istemiyle İstanbul Valiliğine götürüldü.

Özdemir hakkında sağlık raporunun sonucuna göre adli işlemlere devam edileceği öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:49
  1. İstanbul Valiliği
  2. Murat Özdemir
  3. papağan

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