Papağana işkence yapmıştı! Murat Özdemir'in ilk ifadesi ortaya çıktı

MasterChef isimli yarışma programından diskalifiye edilen ve bir papağana yaptığı akılalmaz işkenceyi Instagram'ında yayınladıktan sonra Türkiye'nin gündemine oturan Murat Özdemir'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde yarışmadan haksız yere elendiğini belirten Özdemir, işkence görüntüleri için "Alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum" dedi.

Dün akşam gözaltına alınmıştı

Sosyal medya hesabından evindeki papağana işkence ettiği görüntüleri paylaşan MasterChef yarışmacısından diskalifiye olan Murat Özdemir hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı gözaltı talimatı vermiş ve dün akşam Beşiktaş'taki evinde gözaltına alınmıştı.

"Alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyordum"

Bugün işlemlerin ardından serbest bırakılan ancak savcılığıyla talimatıyla 5 dakika içinde yeniden gözaltına alınan Özdemir, ilk ifadesinde "Yarışmadan haksız yere diskalifiye edildim. Alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyordum" dedi.

"İşkence yapmadım"

Yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul Adliyesine getirilen Özdemir, gazetecilere "Papağana işkence yapmadım. Parmağımı ısırdı" dedi. Kelepçeli olarak adliyeye giriş yaptığı gözlenen Özdemir'in savcıya ifade vermesi bekleniyor.