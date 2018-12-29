Papağan bahtiyar, peki biz neyiz?

Hamza Atlı

Değerlerini unutan, gün geçtikçe özünden uzaklaşan, kişiyi dinamik tutan ve gençleştiren ne varsa üzerini örten, uhrevi alemden elini eteğini çeken, öze yabancılaşan, geçmişi ellerinde nasır tutan insanlığımıza ne oldu? Dimağımızda genç tutalım diye uğruna cefalar çektiğimiz, bizi insan kılan, eşref-i mahlukat yapan özelliklerimiz “muayeneden” geçmedi mi? Eskittik mi motorumuzu? Eskidi mi kaportamız o kadar? Yok aklınıza gelen şeyi yazmayacağım... Ciddiyim.

Papağana üzüldüm ama bukalemun bir topluma üzüldüğüm kadar değil. Kafasını deve kuşu gibi toprağa gömen zavallı insanlarımıza ve acziyetle “Acun Baba” diyen medyamıza daha çok üzüldüm. Dünyanın mazlum coğrafyalarında, zulüm ve gözyaşı eksik olmazken ve bunu sözüm ona “ümmet” duymazken, her şeye kör olan insanlar papağanı profil resmi bile yaptılar. Ayette diyor ya hani;

- Onlar, sağırdır, dilsizdir, kördürler...

Her şeye sağır olan sizlere, medya kırbacı vurup “deh” deyince papağan olup çıktınız. Bir önerim olacak.

Papağan kamuflajı giyip sokaklarda eylem yapın. Daha akıllıca olur! Necip Fazıl boşuna “Deli olsa yanaşmaz, bu işleri tasvibe” dememiş. Deli misiniz arkadaş? Eyvallah. Ben de en az sizler kadar papağanı öldüren caniye kızdım. Birçoğunuz kadar saydırdım. Aynısını kendisine yapmayı ben de istedim.

Ama ben her konuda en az bu kadar tepki vermenizi beklerdim. Papağana işkence gündeme geleli bir hafta oldu ve hâlâ gündemde. Yemen’de ölen masumlar daha mı değersiz ha? Bir papağan kadar gündemi meşgul etmeyen aç insanlar daha mı önemsiz sizin gözünüzde? Nasıl bakıyorsunuz anlamıyorum. Ben hayvanlaşan karakterlere sitem ediyorum!