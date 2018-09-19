Papa'dan sapıkça açıklama! Cinsellik...

Katolik Kilisesi yine çocuklara cinsel taciz ve bunun örtbas edilmesiyle ilgili skandallarla sarsıldığı bir dönemden geçerken Papa Francis'den rezalet açıklamalar geldi. Fransa'nın Grenoble-Vienne bölgesindeki kiliselerin genç cemaatini ağırlayan Papa, 16 yaşındaki bir gencin "İnsan bedeninin kutsallığını bozan bir dünyada yönlerini nasıl bulacakları" sorusuyla karşılaştı. Papa soruya "Cinsellik, seks, tanrının bir hediyesidir. Tabu değildir" karşılığını verdi.

KİLİSEDE ÇOCUKLARA CİNSEL SALDIRI BİTMİYOR!

Katolik Kilisesi'ndeki çocuklara cinsel saldırı skandalları ise bitmiyor. Son olarak 12 Eylül'de yayımlanan bir araştırma, 1946-2014 arasında Alman Katolik Kilisesi'ndeki din adamlarının 3677 çocuğa cinsel istimarda bulunduğu ve her 6 çocuktan birine tecavüz ettiğini ortaya koydu. Kurbanların çoğunun 13 yaş ve altındaki çocuklar olduğu belirtildi.