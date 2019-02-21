0553 313 94 23

Papa, piskoposlorı çocuk istismarı konusunda uyardı

Çocuklara yönelik istismarlarla gündeme gelen Katolik kilisesinde yaşanan skandallar, Vatikan'da masaya yatırılıyor. Papa, yaşanan olayların basit kınama açıklamalarından ibaret kalamayacağını söyledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 20:10
Papa, piskoposlorı çocuk istismarı konusunda uyardı

Papa Françesko, Katolik kilisesindeki çocuk istismar skandallarıyla ilgili olarak dünyanın dört bir yanındaki kilise temsilcilerinden somut adımlar atılması ve önlemler alınması talebinde bulundu.

İstismar skandallarının masaya yatırılacağı dört günlük özel konferansın açılışında konuşan Papa, dünyanın Kilise'den 'somut ve etkili' önlemler beklediğini belirterek konferansın istismar vakalarının basitçe kınanmasından ibaret kalamayacağını vurguladı. Papa, "Ortak sorumluluk, Kilise'nin içindeki kötülüğün nasıl bertaraf edilebileceği konusunu dürüstçe istişare etmemizi gerektiriyor" diye konuştu.

Papa, konferansa katılan 190 kişiye hitaben yaptığı konuşmada, kilisede görevli din adamlarının reşit olmayanlara yönelik cinsel istismarını 'şer' diye nitelendirerek Kilise'nin 'adalet talep eden çocukların seslerine kulak vermek zorunda olduğunu' söyledi.

Papalık makamı tarafından düzenlenen konferansa, 110'u aşkın ülkenin piskoposluk temsilcilerinin yanı sıra uzmanlar ve istismar mağdurları da katılıyor.

Dünyanın dört bir yanında Katolik kilisesi bünyesinde patlak veren istismar skandalları Kilise'nin imajına darbe indirmiş, özellikle Batılı ülkelerde Kilise önemli ölçüde üye kaybına uğramıştı.

"Derin yaralar açıldı"

Filipinler'den Manila Başpiskoposu Kardinal Luis Antonio Tagle, kilise temsilcilerinin cinsel şiddet konusunda yeterli sorumluluk bilincini gösteremediği eleştirisinde bulunarak "Failleri ve kurumu korumak adına suçlamaların reddi ve skandalı örtbas etme çabaları halkımızı incitmiştir" dedi. Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Kardinal, "Geçmişte takınılan tavır, Piskoposlarla, hizmet etmeleri gerekenler arasındaki ilişkilerde derin yaralar açmıştır" dedi.

Alman hükümetinin çocuklara yönelik cinsel istismar konusundaki özel temsilcisi Johannes-Wilhelm Rörig ise konferans öncesinde yaptığı açıklamada Kilise'ye mağdurlarla daha fazla ilgilenmesi çağrısı yaparak, "Mağdurlara şimdiye kadar ödenen ortalama 5 bin euroluk meblağ, genç kız ve erkek çocukların Katolik din adamları ve kilise personeli nedeniyle çektiği acı karşısında şüphesiz uygun bir karşılık değil" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 20:10
  1. Kilis
  2. papa françesko
  3. çocuk istismarı
  4. Katolik kilisesi

YORUM YAZ

  • ErhanErhan49 dk önce
    Ya papazların evlenmesine izin verin ya da hadım edin. Aksi takdirde sübyancılığı önleyemezsin.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kolay Boşnak böreği tarifi
  1. Kolay Boşnak böreği tarifi
  2. İstanbul, Ankara, İzmir... Son anket..
  3. Elazığ’da araç direğe çarptı: 4 yaralı
  4. Çanakkale'deki deprem
  5. Gürcistan’da Hocalı Katliamı’nın 27...
  6. Filistin hükümetinden "kemer sıkma"..
  7. Kaza yapan motosikletli alev aldı
  8. Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy..
  9. Sınav stresi yaşayan çocuğunuza nasıl..
  10. Venezuela, Brezilya sınırını kapatıyor
  11. Millet İttifakı İncirliova adayından..
  12. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan..
  13. İYİ Parti'de ikinci büyük deprem!..
  14. KDC'nin doğusunda şiddet olayları
  15. Varisle ilgili bilinmesi gereken 5..
  16. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas..
  17. Otobüs durağına çarpan otomobil..
  18. Venezuela’dan yoksulluk içindeki..
  19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
  20. BBP'de flaş gelişme! İl teşkilatı..
  21. Sudan'da liman çalışanları toplu greve..
  22. Venezuela'da muhalif lider sınıra..
  23. 7. TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri..
  24. 2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman..
  25. Maduro duyurdu: Sınırı kapatıyorum
  26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa..
  27. BAE'den 5,5 milyar dolarlık savunma..
  28. 23. dönem POMEM mülakat sonuçları ne..
  29. Papa'dan piskoposlora çocuk istismarı..
  30. AK Partili başkan adayı gençlerle..
Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
AK Parti DSP ile görüşecek
AK Parti DSP ile görüşecek
Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti

Günün Karikatürü

21 Şubat 2019
Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...