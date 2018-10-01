Papa'dan kiliselerdeki çocuk istismarına ilişkin flaş açıklama!

Vatikan'da yaklaşık 100 Fransız papaza hitap eden Papa Franciscus, çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarına atıfla, kilisenin şiddetli rüzgarlardan yıprandığını söyledi.

Papa, "Bugün Kilise, şiddetli ve kendine ters düşen rüzgarlardan dolayı yıpranmış durumda, özellikle de bazı üyelerin işlediği vahim günahlardan dolayı." ifadesini kullandı.

Piskoposluk bölgelerinin yeniden organize edilmesi noktasında "Kilise'nin yaralarına" özen gösterilmesi gerektiği çağrısında bulunan Papa, bu yaralara bakmaya çekinmemek ve şikayet etmemek belirtti.

Kiliselerdeki skandallar gerektiğinibitmiyor

Katolik Kilisesi'nin, dünyanın birçok ülkesinde yüz binlerce din adamı bulunuyor. Birçok ülkede de özellikle çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka basına yansıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi'ndeki yaygın çocuk istismarı hakkında 2014'te bir rapor yayımlamıştı. Raporda, Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.