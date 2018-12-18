THY- Euroleague
0553 313 94 23

Papa'dan ırkçı siyasi söylemlere eleştiri

- Papa Franciscus: - "Tüm kötülüklerden göçmenleri sorumlu tutan ve yoksulları umutlarından mahrum eden siyasi söylemler desteklenemez"

18 Aralık 2018 Salı 17:14
Papa'dan ırkçı siyasi söylemlere eleştiri

MADRİD (AA) - Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, "Tüm kötülüklerden göçmenleri sorumlu tutan ve yoksulları umutlarından mahrum eden siyasi söylemler desteklenemez." dedi.

Papa Franciscus, Katolik Kilise'nin her yıl 1 Ocak'ta kutladığı "Dünya Barış Günü" ile ilgili mesajını, 18 Aralık Uluslararası Dünya Göçmenler Günü'nde yayımladı. "Toplumumuzun bugün, hiç olmadığı kadar barış zanaatkarlarına ihtiyacı vardır." ifadesini kullanan Papa, "ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve yolsuzluğun siyasetin utancı olduğunu" belirtti.

"Güvensizliğin hakim olduğu şu anki dönemin, insanlarda diğerlerine karşı korku tohumu ektiğini ve elimizdekileri kaybedebiliriz endişesi yarattığına" dikkati çeken Papa, ırkçı ve yabancı düşmanı siyasi söylemlerin küreselleşen dünyada insanlığın en fazla ihtiyaç duyduğu kardeşlik duygusunu tehlikeye soktuğunu vurguladı.

Barışın, geçmişi ne olursa olsun her kişiye saygı gösterme temeline dayandığının altını çizen Papa, "Tüm kötülüklerden göçmenleri sorumlu tutan ve yoksulları umutlarından mahrum eden siyasi söylemler desteklenemez." görüşünü paylaştı.

Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yılının geride kaldığını hatırlatan Papa, "Kardeş savaşlarının korkunç tecrübesini bugün dünden daha iyi biliyoruz." ifadesini kullandı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 17:14
  1. 18 Aralık Uluslararası Dünya Göçmenler Günü
  2. ırkçılık yapan siyasetçilere eleştiri
  3. Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    New York borsası yükselişle açıldı
    1. New York borsası yükselişle açıldı
    2. Doğal yöntemlerle sivilcelerden..
    3. Toyota Corolla zirveyi bırakmıyor
    4. CHP İstanbul belediye başkan adayı 2019
    5. Eski belediye başkanı ve eşine..
    6. Ekrem İmamoğlu kimdir nerelidir kaç..
    7. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu..
    8. Validen öğrencilere ödüllü matematik..
    9. Böbürlenme padişahım!
    10. Kaymakam koruma altındaki su samurunu..
    11. "Aklını kiraya verenler ne dediğimi..
    12. Çalışan annelere öneriler
    13. Gaziantep'te 768 litre kaçak içki ele..
    14. Pazarda alışveriş yaparken kafasından..
    15. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    16. Özbekistan'dan transit geçişlere..
    17. Ayak kokusuna doğal çözümler
    18. Rus askeri kargo gemisi Boğaz'dan geçti
    19. PFDK'dan Galatasaray'a bir kötü haber..
    20. 1 hafta boyunca dereotu yerseniz…
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...