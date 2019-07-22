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Papa’dan Esad’a mektup

Papa Francis, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’a bir mektup göndererek sivillerin hayatını korumasını istedi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:50
Papa’dan Esad’a mektup

Papa Francis, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’a bir mektup göndererek sivillerin hayatını korumasını istedi. Katolik lider, İdlib’deki üzücü koşullar konusundaki endişelerini dile getirerek uzlaşma yönünde hamleler yapma çağrısında bulundu.


Papa Francis, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’a bir mektup yazdı. Son bombalamalardan sonra Suriye’deki sivillerin hayatlarını korumak ve uzlaşma için önemli hamleler yapmaya çağırdı. Vatikan Basın Ofisinin yeni müdürü Matteo Bruni, mektubun İnsani Gelişme Hizmeti’nin yöneticisi Kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson ve Suriye’deki Katoliklerin lideri Kardinal Mario Zenari tarafından Esad’a sunulduğunu söyledi.



“Sivil noktaları hedef almayın” uyarısı


Papa Francis’in mektubunda, Suriye’deki insanlık dışı durum ve özellikle İdlib’deki sivil nüfusun dramatik yaşam şartları hakkındaki derin endişelerini paylaştığı bildirildi. Vatikan Devlet Bakanı Pietro Parolin medyaya Papa’nın gönderdiği mektubun ayrıntılarını, “Sivillerin hayatlarının korunmasının yanı sıra okullar, hastaneler ve sağlık merkezlerinin hedeften çıkarılması konusunda ricacı olundu” şeklinde açıkladı. Mektupta Papa Francis’in ayrıca, Esad’a, “Uzlaşma sürecinde acil olarak önemli hamleler yapın. Sürgünlerin ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlayın. Bu konuda somut adımla atın” çağrısında bulunduğu açıklandı.


Vatikan Devlet Bakanı Parolin, “Suriye’de olanlar insanlık dışı ve kabul edilemez” dedi. Ayrıca Parolin, Papa’nın mektubunun amacının siyasi olmadığını ve sadece insancıl bir içerik taşıdığını da kaydetti.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:50
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