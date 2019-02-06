0553 313 94 23

Papa, Venezuela'da taraflar anlaşırsa arabuluculuğa hazır

Papa Franciscus:- "Bir arabuluculuk yapılması için tarafların rızasına ihtiyaç var. Başlangıç şartları çok açık. Taraflar bunu istesin, her zaman hazırız"

06 Şubat 2019 Çarşamba 00:12
Papa, Venezuela'da taraflar anlaşırsa arabuluculuğa hazır

MADRİD (AA) - Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Venezuela'da tarafların anlaşıp, talep etmeleri halinde arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Papa, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ardından Roma'ya dönüşünde uçaktaki gazetecilere bazı açıklamalarda bulundu.

İspanya'nın EFE ajansının verdiği haberde Papa, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kendisine gönderdiği ve ülkesindeki olaylara müdahale etmesini istediği mektubu henüz okumadığını belirtti.

"Henüz mektubu okumadım. Ne yapılabilir göreceğiz." diyen Papa Franciscus, "Bir arabuluculuk yapılması için tarafların (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido) rızasına ihtiyaç var. Başlangıç şartları çok açık. Taraflar bunu istesin, her zaman hazırız." ifadesini kullandı.

Arabuluculuktan önce bazı küçük adımlar atılması gerektiğini kaydeden Papa, "Sadece Vatikan tarafından değil, tüm diplomasiden küçük başlangıç adımları atılmalı. Biri yakınlaşmak diğeri de olası diyalogu başlatmak için. Diplomasi böyle işler." diye konuştu.

Öte yandan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da İtalyan Sky 24 televizyonuna verdiği demeçte, "Hz. İsa'nın davasının hizmetinde olduğumu söyleyerek, Papa Franciscus'a bir mektup gönderdim. Umarım Roma'ya, Vatikan'a varmıştır ya da varmak üzeredir. Ve bu ruhla, diyalogun güçlendirilmesi ve sürecin kolaylaştırılması için yardım istedim." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 00:12
  1. arabuluculuk önerisi
  2. Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus
  3. Venezuela olayları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'da uçuruma düşen avcı öldü
    1. Muğla'da uçuruma düşen avcı öldü
    2. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
    3. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
    4. "Katar forması giyen" İngiliz..
    5. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
    6. Katalonya'dan İspanya'ya bağımsızlık..
    7. Adalet Bakanı Gül'den mübaşirlere müjde
    8. Yıldırım'dan 'Avrasya tüneli ücreti'..
    9. "Bu kulüp iflasın eşiğinden döndü"
    10. Kocaeli'de hırsızlık iddiası
    11. "2019 Oscar Ödülleri" töreni bu yıl..
    12. Nijerya'da aynı eyalette ikinci..
    13. BM'den DEAŞ raporu
    14. Papa, Venezuela'da taraflar anlaşırsa..
    15. GÜNDEM ÖZETİ / 6 Şubat 2019
    16. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
    17. Irak Başbakanı'ndan Trump'a sert..
    18. GÜNCELLEME - OAC hükümeti ile silahlı..
    19. Erdoğan-Çipras ortak basın toplantısı
    20. Hawaii'de sigara satın alma yaşının..
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor