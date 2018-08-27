Papa, tacizci papazı kollamış

Münübe Yılmaz

Vatikan eski görevlisi Carlo Maria Vigano, Papa Francis’in, cinsel istismarda bulunmak ile suçlanan papaz Theodore McCarrick’in tacizlerinden haberdar olduğu halde tacizci papazı yıllardır koruduğunu iddia etti. Önceki papa Benedict’in, 2000 yılının sonunda hakkındaki taciz iddialarından dolayı papaz Theodore McCarrick’i kamu alanında vaaz vermekten men ederek, yaşadığı kiliseden de dışarı çıkmasını yasakladığını dile getiren Vatikan eski görevlisi, Papa Francis’i olayla ilgili bizzat kendisinin bilgilendirdiğini belirtti. Papa Francis’e tacizci papaz McCarrick’in hakkında çok sayıda dosya bulunduğu ve kendisi hakkında daha geniş bilgi almak için din adamlarından oluşan büyük komiteye başvurabileceğini söyleyen eski Vatikan görevlisi, önceki papanın tacizci papazı görevden almasına rağmen, Papa Francis’in taciz olayının üzerini örttüğünü iddia etti. Papa Francis’in görevden alınan sapık papazı güvenilir bir vekil olarak da tanıttığını aktaran eski görevli Vigano, Papa Francis’in, taciz olayının üzerini kapatıp, tacizci papazı koruyan tüm din görevlileri ile beraber istifa etmesi gerektiğini söyledi. Papa Francis, geçtiğimiz ay hakkında cinsel taciz suçlamaları ile gündeme gelen McCarrick’in, masum olduğu iddia etmiş ve tacizci papazı korumuştu.