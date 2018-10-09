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Papa kirli günahlarını aklınca böyle çıkardı: Şeytan sorumlu!

Katolik kilisesinin ruhani lideri Papa Francis, papazların çocuklara cinsel istismarda bulunmasını şeytana yükleyerek yeni bir tartışma başlattı. Francis, "Şeytan Katolik kilisesinin yıkmak için fazla mesai yapıyor" dedi.

09 Ekim 2018 Salı 16:20
Papa kirli günahlarını aklınca böyle çıkardı: Şeytan sorumlu!

Cinsel istismar skandalları nedeniyle kilisenin iki kutba bölünmesinden şeytanı sorumlu tutan Papa Francis, kilisenin bu durumdan kurtulması için, Ekim ayında yaptığı bütün ayinlerde dünya genelindeki Katolikleri seslenerek şeytanı yenmek için dua etmelerini söyledi.

Kilise de liberaller ile muhafazakarlar kutuplaştı

Francis Jorge Mario Bergoglio, Papa seçildiği 2013’den beri onlarca defa şeytanın gerçek düşman olduğunu, belirterek, şeytanın bir mit olduğunun düşünülmemesi gerektiğini, böyle düşünülmesinin kendilerini korumaya almayıp yeneceğini uyanık olunması gerektiğini söyledi.

Kilise, son günlerde, ABD’den Almanya ve Şili’ye kadar papazların çocuklara karşı cinsel istismarları ile vurulmuştu. Bu durum, aynı zamanda kilisede muhafazakarlar ile liberaller arasında büyük bir kutuplaşmaya yol açmıştı.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 16:20
  1. Papa Franciscus
  2. Katolik Kilisesi

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