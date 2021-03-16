'Papa Irak'a insani ziyarette mi bulundu?'

Ortadoğu da yıldızı parlayan Türkiye’nin gelişmesine takoz koymak için ABD ve işbirlikçileri tarafından, Türkiye karşı plan ve operasyonlar yürütmekten ve üretmekten bıkmadılar, devam etmektedirler. ABD’nin elinde Türkiye karşı çok argüman bulunmaktadır. Bunları; bazen birden kullanmaktadır, bazen de sıra ile kullanmaktadır. Bu argümanları kullanırken içteki işbirliklerine göz kıpmakta ve onları da bu çalışmaya siyasi yönde katkı sunmasını sağlamaktadırlar. Yakın geçmişe bir göz atalım konuya daha iyi anlayacağız. Barış sürecinin amacı kan ve göz yaşı sona erdirmek, Türkiye’nin sosyal, siyasal ve ekonomik kayıplarını durdurmak içte barış, dışarıda güçlü bir ülke olmak, kurtlar sofrasında haklarını korumak için çözüm sürecine başlatıldı. Aslında diğer ayağıyla Kürt halkının PKK’yı iyi anlamaları sağlamak ve gerçekten Kürt halkı için çalışıyorlarsa o zaman barış sürecine herkesten daha fazla onların katkı sunmaları gerekirdi.



Bu amaçla Türkiye Devleti dökülen kanı durdurmak, ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal olarak geri bırakan ve dış güçlerin her zaman kullanmaya hazır argüman halinde olan ve sürekli Türkiye’den avantajlar koparmak için kullandığı bu argümanı elinden almak için Devlet tüm imkânlarını kullanarak Oslo görüşmelerini gizli bir şekilde yaptı. Ancak argümanlarından en önemlisini kaybetmek korkusu için giren, ABD hemen diğer yanı Fetö argümanını devreye koydu, yapılan görüşmeler çözüm süreci için yapılan görüşmeler ifşa ederek diğer argüman olan iç siyaseti devreye koyarak bu çözümü engellemeye çalıştılar.



Evet, çözüm sürecini başlamadan bitirmeye çalıştılar. Yine içteki diğer argümanlarıyla gezi parkı olayları çıkartılarak, tamamıyla çözüm sürecini devre dışı bıraktılar. Kent savaşlarını meydana getirerek Türkiye’yi dört bir taraftan kuşatmaya çalıştılar. Bu arada çözüm sürecinde geçen zaman dilimi içinde Kürt halkı PKK’nın az olsa da gerçek yüzünü görmüş oldu. Kent savaşında halk onlara destek vermeyerek onları yalnız bıraktı. Bu arada halkı kalkan olarak kullanmaya çalışan PKK’nın bu tuzaklarına vakıf olan güvenlik güçlerimiz sivillere zarar vermeden onları ayıklamaya çalıştılar. Küresel güçlerin bu planı da boşa gidince; Suriye iç savaşını çıkararak bu bataklıkta Türkiye’yi boğmaya çalıştılar. Fetöcülere mensup kişiler tarafından Rusya’nın uçağını düşürerek, Türkiye-Rusya savaşını çıkarmaya çalıştılar. Türkiye tüm bu tuzaklara karşı kendini korumaya çalışarak, karşı planlar üretmeye çalışarak tuzakları boşa çıkardı. Diğer taraftan Türkiye yerli savunma araçlarını üretmeye başlayarak savunmasını %80 kendi ürettikleri araçlarla temin etmeye başladı. Türkiye’nin bu gelişmesine hazmedemeyen küresel güçler bu sefer en büyük argümanı olan Fetö’yü devreye koyarak Türkiye’yi işgal etmeye yeltendiler. Tüm bunlara karşı Türkiye kendini koruyunca, küresel güçlerin bitmeyen plan ve projeleri devreye giriyordu. Suriye’de küresel güçler terör üzerinden Türkiye ile savaşmaya başladılar. Esat-PKK,YPG ve bunlara ağır silahlar vererek ve savunma altyapısını hazırlayarak bunlar üzerinden Türkiye saldırdılar. Türkiye yerel savunma sanayisinde çıkarmış olduğu yeni silahlar ve siha’larla Türk Ordusu Suriye de küresel güçlere karşı Allah’ın yardımıyla destanlar yazdırdı. ABD Türkiye’nin kararlığı ve askeri manevraların karşısında pes ederek Ortadoğu’dan askerini çekmeye çalıştı. Küresel güçler elindeki tüm argümanları kullanınca bu sefer, güçlü bir argümanları kaldı. O da Papa üzerinde bir projeye imza attılar. Küresel güçlerin Papa üzerinde Ortadoğu’da yeniden kan ve gözyaşının hakim olması için vahim bir proje devreye koydular.