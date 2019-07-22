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Papa, "İdlib" konusunda endişeli

Katoliklerin ruhani lideri Franciscus, Beşşar Esed'e İdlib'deki siviller için derin endişe duyduğunu belirten mektup yolladı - Papa mektubunda, Esed'den "Bu insani yıkımı durdurması için mümkün olan her şeyi yapmasını" talep etti

22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:38
Papa, "İdlib" konusunda endişeli

VATİKAN (AA) - Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, İdlib'deki sivil halkın içinde bulunduğu dramatik koşullar ve insani durum nedeniyle derinden endişe duyduğu belirtildi.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, yaptığı açıklamada, Papa'nın Suriye'de rejimin lideri Esed'e, İdlib'e özel atıf yapılarak Suriye'deki genel insani duruma ilişkin 28 Haziran'da bir mektup yazdığını bildirdi.

Bruni, söz konusu mektubun, Vatikan hükümetine bağlı Bütüncül İnsani Kalkınmayı Destekleme Başkanlığı'nın başındaki Kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson tarafından bugün, Suriye'de Esed'e ulaştırıldığını aktardı.

Sözcü Bruni, Papa'nın mektubunda, İdlib'deki sivil halkın içinde bulunduğu dramatik koşullara özel atıfta bulunarak, Suriye'deki genel insani durumdan duyduğu derin endişeyi ifade ettiğini kaydetti.

- Papa mektupta 3 kez "uzlaşma" ve "barışma" vurgusu yaptı

Mektuba ilişkin Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin de Vatikan'a yakın basın organlarına, mektuba ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Parolin, Papa'nın mektubunda, Esed'den "Bu insani yıkımı durdurması için mümkün olan her şeyi yapmasını" talep ettiğini belirtti.

Parolin, Papa Franciscus'un mektubunda sivillerin korunması, okul-hastane gibi sivil yapıların vurulmaması, yerinden edilen insanların evlerine dönmesi ve tutukluların serbest kalması çağrısı yaptığını kaydetti.

Papa'nın uzun yıllardır savaş içindeki Suriye'nin kardeşlik ortamında barışı bulması için dua ettiğini belirten Parolin, mektubunda da 3 kez "uzlaşma" ve "barışma" vurgusu yaptığını, Papa'nın amacının da bu olduğunu ifade etti.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Rusya ve Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marratinnuman ve Serakib ilçesinde yer alan pazar yerlerine dün düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısı 38'e çıkmıştı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:38
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