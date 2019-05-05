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Papa Franciscus Bulgaristan'da

Papa, Bulgaristan'a, mültecilere kapılarını açması çağrısı yaptı

05 Mayıs 2019 Pazar 21:06
Papa Franciscus Bulgaristan'da

SOFYA (AA) - Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Bulgaristan'a, sınırlarını mültecilere kapatmama çağrısında bulundu.

Bulgaristan'a resmi ziyarette bulunan Papa, Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Meydanı'nda konuşma yaptı.

Bulgaristan'ın çok sayıda kültür ve medeniyetin buluşma noktasında yer aldığına, Doğu ile Güney Avrupa arasında bir köprü ve Ortadoğu'ya açılan kapı olduğuna işaret eden Papa Franciscus, bunun bir sorun değil, zenginlik algılandığını dile getirdi.

Papa, Bulgaristan'ın da diğer Avrupa ülkeleri gibi nüfus sorunu yaşadığın belirterek, düşük doğum oranının yanı sıra göç ve savaş gibi durumların da bu sorunda pay sahibi olduğunu kaydetti.

Tarihindeki tecrübeleri nedeniyle göçün ne demek olduğunu iyi bilen Bulgaristan'ın, ülkelerinden çeşitli nedenler yüzünden ayrılmak zorunda kalan mültecilere de kapılarını kapatmaması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Radev de ülke tarihinin savaş ve ızdıraplarla dolu olduğuna işaret ederek, barışın kıymetini bildiklerini ve meydandan birkaç metre uzaklıkta kilise, sinagog ve caminin yüzyıllardır yan yana kalabildiğini söyledi.

Papa Franciscus, Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği Nefofit ile de görüştü.

Papa, yarın Katolik cemaatinin yoğun yaşadığı Rakovski kasabasını ziyaret edecek ve başkent Sofya'da mültecilerle bir araya gelecek.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 21:06
  1. Bulgaristan
  2. Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus
  3. ziyaret

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