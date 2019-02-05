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Papa Franciscus, BAE'de düzenlenen ilk ayini yönetti

BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda düzenlenen ayine on binlerce kişi katıldı

05 Şubat 2019 Salı 12:23
Papa Franciscus, BAE'de düzenlenen ilk ayini yönetti

ABU DABİ (AA) - Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, ilk kez Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda düzenlenen ayini yönetti.

Arap basınında, Papa Franciscus'un, Zayed Sports City Stadı'nda onbinlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini yönettiğini gösteren görüntüler yayınlandı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın dünkü haberinde, Papa Franciscus'un, Zayed Sports City Stadı'nda düzenleyeceği ayine dünyanın farklı yerlerinden 135 binden fazla kişinin katılacağı belirtilmişti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine ilk kez Körfez ülkelerinden biri olan BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye önceki gün gelmişti.

Papa Franciscus, bu ziyaretiyle Körfez bölgesini ziyaret eden ilk papa oldu.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 12:23
  1. Ayin
  2. Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus
  3. Zayed Sports City Stadı

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