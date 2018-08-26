Papa Francis hakkında şok itiraf! 'Rahip olmak isteyenleri soyup taciz ediyordu'

Vatikan'ın eski Washington Büyükelçisi Başpiskopos Carlo Maria Vigano, 2013 yılında Papa Francis'e çocuk tacizi suçlamaları sebebiyle geçtiğimiz ay istifa eden Kardinal Theodore McCarrick hakkındaki iddiaları ilettiğini söyledi. Başpiskopos Vigano "Papa Francis en az 23 Haziran 2013'ten beri McCarrick'in seri bir tacizci olduğunu biliyordu." dedi.

Papa Francis'in İrlanda gezisi devam ederken Başpiskopos Carlo Maria Vigano, Amerikalı Ulusal Katolik Kayıdı isimli medya kuruluşuna 11 sayfalık bir mektup gönderdi. Vigano mektubunda Kardinal McCarrick ile ilgili seminer verdiği kişiler ve rütbe olarak altındaki rahiplerden gelen cinsel taciz iddialarını Papa Francis göreve gelir gelmez ilettiğini yazdı.

O dönemde Vatikan ABD Büyükelçisi olan Vigano, "Papa Francis, Kardinal McCarrick'in tacizlerini örtbas eden kardinal ve piskoposlara iyi örnek olmak için istifa etmek zorundaki ilk kişidir." dedi. Vigano mektubunda kilise kurumunda eşcinseller arası bir şebekenin var olduğunun da altını çizdi.

Vatikan yetkilileri Başpiskopos Vigano'nun iddialarına hemen yanıt vermeyi reddetti.

"RAHİP OLMAK İSTEYENLERİ SOYUP TACİZ EDİYORDU"

Papa Francis 28 Temmuz'da McCarick'in istifasını kabul etti. Eski Washington Başpiskoposu McCarick hakkında kilise tarafından yürütülen araştırmalarda cinsel taciz iddialarının asparagas olmadığı belirtilerek soruşturma başlatıldı. McCarick kilise tarihinde Kardinaller Koleji'nden istifa eden ilk kişi oldu. McCarick hakkındaki yargılama sonuçlanana kadar rahiplik sıfatını taşıyacak ancak hiçbir kamu görevi üstlenemeyecek.

The New York Times gazetesi kilise hiyerarşisinden isim vermeyen bir çok kişinin McCarick'in yıllardır rahip olmak isteyen kişileri soyarak onlara dokunup taciz ettiğinin bilindiğini söylediklerini yazdı. 20 Haziran'da McCarick Vatikan İskan Bakanlığındaki görevinden de alınmıştı.

Papa Francis İrlanda ziyaretinin ilk günü 25 Ağustos'da kiliselerdeki cinsel taciz ve tecavüz suçlarını "iğrenç" olarak niteleyip zamanında gereken müdahalelerin yapılmamış olmasının bir "utanç kaynağı" olduğunu söyledi.

Papa Francis daha din görevlileri tarafından cinsel tacize uğramış sekiz kişiyle bir araya geldi. Mağdurlar, 90 dakikalık toplantıda Papa'nın taciz olaylarının örtbas edilmesini "insan dışkısına" benzeterek kınadığını aktardı.

(Euronews)