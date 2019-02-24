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Papa Francis: "ABD istatistiklerine göre çocukların cinsel suistimalleri en çok aile içinde oluyor"

Papa Francis, rahiplerin çocuklara cinsel tacizlerine yönelik Vatikan’da yapılan piskoposlar toplantısında bu suçun yeryüzünden silinmesi gerektiğini belirterek, topyekun bir savaş çağrısı yaptı.

24 Şubat 2019 Pazar 17:16
Papa Francis: "ABD istatistiklerine göre çocukların cinsel suistimalleri en çok aile içinde oluyor"

Papa Francis, rahiplerin çocuklara cinsel tacizlerine yönelik Vatikan’da yapılan piskoposlar toplantısında bu suçun yeryüzünden silinmesi gerektiğini belirterek, topyekun bir savaş çağrısı yaptı.


Papa Francis, rahiplerin çocuklara cinsel tacizlerinin engellenmesi ve suçluların cezalandırılması amacıyla Vatikan’da yapılan piskoposlar toplantısında tespit edilen kararların gözden geçirileceği ve güçlendirileceği sözünü verdi. Papa, çocukların cinsel istismarının önlenmesi için kilisenin çocuk tanımı olarak kabul ettiği 14 yaş sınırını yükselteceğini söyledi. Papa Francis, çok taciz suçu işleyenlerin adalet karşısına çıkarılması için Roman Katolik Kilisesi’nin hiçbir çabadan kaçınmayacağını ve bu suçları örtbas etmeyeceklerini söyledi. Papa Francis, Birleşmiş Milletler ve diğer bazı teşkilatların istatistiklerine göre en çok çocuk tacizinin aileler içinde yer aldığını vurgulayarak, “Bundan dolayı biz evrensel bir problemle karşı karşıyayız. Bu trajik olarak her yerde ve herkesi etkiliyor. Gene de açık olmamız gerekiyor. Bu kötü eylem bütün olarak tüm toplumu etkilese de bu suçun kilisede olması daha az canavarca değil” dedi.


Taciz mağdurlarının savunucuları ise, Papa Francis’in yalnızca eski sözlerini tekrarladığını ve yalnızca birkaç somut teklif getirdiğini belirterek, büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söylediler.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 17:16
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