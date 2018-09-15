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Papa Francesco, İtalyan mafya üyelerini dine geri dönmeye çağırdı!

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, 25 yıl önce mafya tarafından öldürülen bir din adamı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada "Hem Tanrı'ya inanıp hem de mafya üyesi olunamaz" diyerek İtalyan mafya üyelerini dine geri dönmeye çağırdı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 18:14
Papa Francesco, İtalyan mafya üyelerini dine geri dönmeye çağırdı!

Katolik Kilisesi Lideri Papa, 15 Eylül 1993'te öldürülen Don Giuseppe "Pino" Puglisi'nin 25. ölüm yıldönümü törenlerine katılmak üzere Sicilya'nın başkenti Palermo'ya gitti. Burada yaklaşık 100 bin kişiye hitap eden Papa, mafya üyelerini tövbe etmeye çağırdı ve şunları söyledi:

"NEFRET SÖZCÜĞÜ HRİSTİYAN YAŞAMINDAN ÇIKARILMALIDIR"

"Hem Tanrı'ya inanıp hem de kardeşinden nefret edemezsin, nefretle canını alamazsın. Nefret sözcüğü Hristiyan yaşamından çıkarılmalıdır. Hem Tanrı'ya inanıp hem de mafya üyesi olunamaz. Mafya üyeleri Hristiyan hayatı yaşayamaz."

"Sevgi ya da egoizmden birini seçmek gerekiyor" diyen Papa, "Egoistler eşyaya, paraya, güce, zevke bağlanır. Ama bu yolun sonu kötü biter. Sonunda yalnız ve içleri boş halde kalırlar. Egoistlerin sonu acıklıdır. Boş, yalnız, sadece miras isteyenler tarafından çevrilmiş halde kalırlar." diye devam etti.

"KENDİNİZİ VE PARAYI DÜŞÜNMEYİ BIRAKIN"

Papa, "Mafya üyelerine sesleniyorum; değişin kardeşlerim! Yalnızca kendinizi ve paranızı düşünmeyi bırakın! Biliyorsun, biliyorsunuz ki kefenin cebi yoktur." dedi ve mafya üyelerini dine dönmeye çağırdı.

İTALYAN MAFYA ÜYELERİNİ AFOROZ ETMİŞTİ

Papa Francesco daha önce de İtalya'daki mafya örgütlenmelerine karşı sert açıklamalar yapmış, 2014'te mafya üyelerini aforoz etmişti.

Papa Haziran 2014'te, Ndrangheta mafyasının merkezi Calabria bölgesine yaptığı gezide "Ndrangheta kötülüğe tapınmaktır… Hayatlarında bu kötülüğün yolunu izleyenler, mafya üyeleri, Tanrı ile birlik içinde değillerdir. Aforoz edilmişlerdir." demişti.

Mafya örgütlenmelerinin dini referanslar da kullandığı, özellikle küçük yerleşim yerlerinde dini kurumlarla yakın ilişkilere sahip olabildiği İtalya'da Katolik Kilisesi'nin tepesinden mafyaya karşı net açıklamalar yapılması kayda değer bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 18:14
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