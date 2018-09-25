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Papa cinsel taciz skandallarını yorumladı: Öfkelendik

Papa Franciscus, çok sayıda ülkede Katolik kiliselerinde ortaya çıkan cinsel taciz skandallarının inananları öfkelendirdiğini söyledi.

25 Eylül 2018 Salı 14:57
Papa cinsel taciz skandallarını yorumladı: Öfkelendik

Baltık turunun sonunda Estonya'yı ziyaret eden Papa, Karli Lüteriyen Kilisesi'nde gençlere hitap etti.

Gençlerin, Katolik Kilisesinin onlara verecek bir şeyi olmadığı ve güncel sorunlarını anlamadığı görüşünü savunduğunu belirten Papa, "Gençler açıkça kınanmayan ekonomik ve cinsel taciz skandalları, hassasiyetleri ve yaşamlarını gerçekten takdir etme konusunda hazırlıksız olmamız ve onlara yüklediğimiz pasif rolden ötürü öfkeliler." ifadelerini kullandı.

Papa Franciscus, Katolik Kilisesinin bu şikayetlere şeffaf biçimde ve dürüstçe yanıt vermek istediğini bildirdi.

Son dönemde ABD, Şili ve Almanya'da Katolik din adamlarıyla ilgili cinsel taciz skandalları ortaya çıkmıştı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 14:57
  1. Kilis
  2. Papa Franciscus
  3. kilisede cinsel taciz

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