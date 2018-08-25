Papa'dan İrlanda'ya önemli ziyaret

Papa Francis'i taşıyan uçak, öğle saatlerinde İrlanda'nın başkenti Dublin'e indi.

Kalabalık bir grubun beklediği Papa'yı karşılayanlar arasında İrlanda Devlet Başkanı Michael Higgins de vardı. Havalimanında güvenlik üst düzeydeydi, Papa'yı protesto edenler ise Dublin sokaklarındaydı. Resmi törenle karşılanan Papa, ünlü Skoda aracına binerek Dublin Kalesi'ne geçti.

Papa Francis, burada yaptığı ilk açıklamada İrlanda'da kilisenin üstünü örttüğü cinsel suçları 'iğrenç' olarak tanımladı ve utancın sürdüğünü söyledi.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ise, Papa'ya kilisenin 'karanlık' tarihini adaletli bir şekilde aydınlatma çağrısı yaptı. Varadkar, Papa'dan özellikle anlaşmayla düşen cinsel saldırı suçlarına karşı harekete geçmesini istedi.

Ada ülkesinin geçmişinde kilisedeki papazların çocuklara tecavüzleri ve Katolik kilisesine bağlı bir kadın evinin altında bulunan bebek mezarları gibi olaylar var.

Bir önceki Papa Benedikt, sekiz yıl önce taciz kurbanlarından özür dilemiş ve İrlanda kilisesinden hatalarını kabul etmesini istemişti.

Geçen sene Mart ayında ise, 1925-1961 yıllarında faaliyet gösteren ve evlilik dışı çocuk sahibi kadınları barındıran kilise evinin altında toplu mezar ortaya çıkmıştı. Yüzlerce kalıntının 35 haftalık ceninlerden iki-üç yaşındaki çocuklara ait olduğu açıklanmıştı.

İrlanda'daki diğer kadın evlerinde gömülen çocukların sayısı 4 bini buluyor.