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Panoramik asansörler kullanıma açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında yapılan ancak proje hataları nedeniyle arızalandığı bildirilen asansörlerde iyileştirme çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:43
Panoramik asansörler kullanıma açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında yapılan ancak proje hataları nedeniyle arızalandığı bildirilen asansörlerde iyileştirme çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Panoramik asansörlerin yeniden halkın kullanımına açıldığı bildirildi.


Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında hayata geçirilen ancak bir süredirçalıştırılamayan panoramik asansörler yeniden hizmet vermeye başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklimlendirme, su ve ısı yalıtımlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları tamamlayarak asansörleri yeniden güvenli bir şekilde faaliyete geçirdi.



" Sıkıntılar proje hatasından kaynaklı"


Sıcakların artmasıyla birlikte asansörlerde yaşanan ısı ve su yalıtım sorunlarının proje hatası olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Dr. Cem Oğuz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Konyaaltı sahil projesi kapsamında 33 metre, 19 metre ve 4 metre olmak üzere 3 tane panoramik asansör inşa edilmiştir. Bu asansörlerin işletmeye alınması ve hava sıcaklarının da o aylardaki etkisiyle çok fazla bir arıza hissedilmemiştir. Ancak hava sıcaklıklarının Mayıs ayının on beşinden sonra artmasıyla birlikte bu asansörlerin projelerinde, özellikle ısı ve su yalıtımlarında meydana gelen sıkıntılar, arızalanmalara sebebiyet vermiştir. Projedeki bu eksiklikler özellikle hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkmasıyla ortaya çıktı. Isı yalıtımlarının sağlıklı şekilde projede yapılamaması, asansörün ön kısmında yer alan cam malzemelerin ısıyı çekmesi asansörlerin motorlarının bulunduğu kısımda sıcakların 65-70 dereceye çıkmasına neden olmuş bu nedenle motorlar arızalanmış, kartlarında sıkıntılar meydana gelmiştir” dedi.



Eksikler giderildi


Proje hatalarından dolayı yaşanan sıkıntıların hızlı bir şekilde incelenerek iyileştirme çalışmalarının yapıldığını anlatan Cem Oğuz “ Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından bu asansörler geçici olarak durdurulmuş, proje hatasından kaynaklanan bu eksikliklerin giderilmesi konusunda belediyemiz hızlı bir şekilde çalışmalara başlamıştır. Bu süreç içerisinde asansörlerin iklimlendirilmesi, su ve ısı yalıtımlarının iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar tamamlanarak asansörler işletmeye alınarak, halkımızın hizmetine sunulmuştur” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:43
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