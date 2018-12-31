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Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne 110 bin ziyaretçi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar:- "Bursa'nın Uludağ, havlu, kestane şekeri gibi meşhur olan değerlerinin yanına Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni de ekledik"

31 Aralık 2018 Pazartesi 17:11
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne 110 bin ziyaretçi

BURSA (AA) - Bursa'da Osmangazi Belediyesince yapılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, kısa süre önce hizmete açılmasına rağmen 45 ülke ve Türkiye'den 110 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, kısa sürede yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı başardı.

Tanıtım ziyaretlerinin sürdüğü iki aylık sürede müzeyi, dünyanın farklı ülkelerinden birçok kişi görme fırsatı buldu. Farklı mimariye sahip müzeyi, 45 ülke ve Türkiye'den 110 bin kişi ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Fetih Müzesi'nin turizmin yanı sıra tarihi ve kültürel anlamda da Bursa'ya hareketlilik kazandırdığını, kısa sürede birçok kişiyi müzede ağırladıklarını bildirdi.

Dündar, sadece Bursa'nın değil, tüm Türkiye'nin gurur kaynağı olacak bir eseri hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bursa'nın Uludağ, havlu, kestane şekeri gibi meşhur olan değerlerinin yanına Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni de ekledik. Bursa'ya gelenler Fetih Müzesi'ni gezmek istiyorlar. Henüz iki aydır tanıtım gezilerine açık olan müzemizi şimdiden 100 binin üzerinde kişi gezdi. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, Makedonya Cumhurbaşkanı, Japonya Kyoto Belediye Başkanı, Bangladeş Savunma Bakanlığı yetkilileri, Dünya Tarihi Kentler Birliği üyeleri, Dünya Panoramalar Birliği üyeleri, sivil toplum kuruluşlarıyla akademik odaların temsilcileri, muhtarlarımız, taksicilerimiz ve sektör temsilcilerimiz gibi yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz oldu.

Müzeyi ziyaret eden herkes hayran kalarak ayrıldı. İnsanların bu tepkileri de bizlerin ne kadar özel bir eser yapmış olduğumuzu ortaya koyuyor."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 17:11
  1. 45 ülke
  2. Bursa
  3. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi
  4. ziyaretçi

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