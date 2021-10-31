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Kadın - Aile Panna Cotta nedir, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Panna Cotta nedir, nasıl yapılır?

Panna cotta; vanilya çekirdeklerinin tadına tat kattığı, karbonhidrat grubu ürün içermeyen ve çok az toz şekerle hazırlanan hafif bir İtalyan tatlısı. "Pişmiş krema" anlamına gelen ve kremanın keşfinden itibaren var olan tatlı, kıvamını yaprak jelatinden, kalorisini kremadan alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 22:16:00 - 2021-10-31 22:19:15
Panna Cotta nedir, nasıl yapılır?

Panna cotta; vanilya çekirdeklerinin tadına tat kattığı, karbonhidrat grubu ürün içermeyen ve çok az toz şekerle hazırlanan hafif bir İtalyan tatlısı. "Pişmiş krema" anlamına gelen ve kremanın keşfinden itibaren var olan tatlı, kıvamını yaprak jelatinden, kalorisini kremadan alıyor.

Malzemeler

400 ml süt (2 su bardağı)

400 ml sıvı krema

1 su bardağı toz şeker

1 vanilya çubuğu

6 yaprak jelatin

Frambuaz sosu için;

200 g dondurulmuş frambuaz

2 yemek kaşığı şeker

1 çay bardağı su

1,5 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

Yapılışı

Jelatinleri uygun bir kabın içerisine alarak üzerini örtecek kadar soğuk suyu ilave edelim. 5 dakika kadar jelatinlerin yumuşaması için bekleyelim. Diğer taraftan süt, sıvı krema ve şekeri bir tencerede karıştıralım. Vanilya çubuğunu ortadan kesip içindeki tohumları bıçağın tersi ile kazıyarak süte ilave edelim. Kabuğu da ekleyerek sütü kaynama noktasına kadar ısıtalım. Daha sonra ocaktan alalım ve vanilya çubuğunu çıkaralım. İçerisine yumuşayan jelatinleri çırpıcı ile karıştırarak ilave edelim. Jelatinlerin eşit şekilde çözülüp dağıldığından emin olalım. Hazırladığımız karışımı kaplara boşaltalım. İlk sıcağı çıkınca buz dolabında soğumaya bırakalım. Frambuaz sosu için; bütün malzemeyi küçük bir tencere alıp karıştırarak pişmeye bırakalım. Çırpıcı ile karıştırıp frambuazların ezilerek püre haline gelmesini sağlayalım. Kaynayınca ocaktan alalım. Soğuyan tatlının üzerine sosu gezdirip servis edelim.

 

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