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Kadın - Aile Pankek tarifi nefis
Kadın - Aile

Pankek tarifi nefis

Altın Pankek Tarifi (Yumuşacık) İçin Malzemeler

Yeniakit Publisher
2022-01-03 08:59:00 - 2022-01-03 09:19:06
Pankek tarifi nefis

Altın Pankek Tarifi 

Malzemeler

  • 1 su bardağı süt
  • 1 yumurta
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1. 5 su bardağı un

Altın Pankek Tarifi Nasıl Yapılır?

Derin bir kaba süt, yumurta, şeker, yağ, un, kabartma tozu ve vanilyayı alalım güzelce çırpalım. Akışkan bir kıvam alana kadar yavaş yavaş un ilavesi yaparak çırpalım. Yanmaz yapışmaz tavayı ocağa alıp güzelce ısıtalın ve tavaya karıştırdığımız harçtan bir yemek kaşığı dökelim. Aralıklarla iki üç tane aynı anda pişirebilirsiniz. Afiyet olsun.

Sütsüz pancake tarifi nasıl yapılır?

Yumurtaları bir kabın içerisine kırın. Üzerine toz şeker ilave ederek güzelce çırpın. Ardından su ve sıvı yağ, vanilya ve kabartma tozunu da ilave ederek güzelce çırpmaya devam edin. Unu da eleyerek azar azar ilave edin. Tavanızı ısıtıp hafifçe yağlayın.

Kakaolu pankek nasıl pişirilir?

Yumurta, süt, şeker ve sıvı yağını çırpın. Un, kabartma tozu, kakao ve tuzu ekleyip pürüzsüz bir kıvam olana kadar karıştırın. Hafif yağlanmış kızgın tavaya kaşıkla dökerek önlü arkalı pişirin. Çikolata sosu için kremayı kaynama noktasına getirip ocaktan alın.

 

 

 

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