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Pankeas kanseri nedir?

Oyuncu Ayşen Gruda’nın da hastalığına yakalandığı pankeas kanserinde son dönemlerde artış gözlemneliyor. Pankreas kanseri, teşhisi ve tedavisi zor bir kanser olup, dünyada en ölümcül dördüncü kanser sayılmaktadır. Peki Pankeas kanseri nedir? pankeas kanseri tedavisi pankeas kanseri son evre, pankeas kanseri ameliyatı nasıl olur? Pankeas kanseri genetik mi?

18 Aralık 2018 Salı 12:38
Pankeas kanseri nedir?

Oyuncu Ayşen Gruda’nın da hastalığına yakalandığı pankeas kanserinde son dönemlerde artış gözlemneliyor. Pankreas kanseri, teşhisi ve tedavisi zor bir kanser olup, dünyada en ölümcül dördüncü kanser sayılmaktadır. Peki Pankeas kanseri nedir? pankeas kanseri tedavisi pankeas kanseri son evre, pankeas kanseri ameliyatı nasıl olur? Pankeas kanseri genetik mi?

Pankreas kanseri nedir?

Karın boşluğunda yer alan 15 santimetre uzunluğunda çift fonksiyonlu bir salgı bezi olan pankreasın etrafı mide, ince bağırsak, dalak ve karaciğer ile sarılmıştır. Ekzokrin ve endokrin adı altında iki temel görevi olan pankreasın, bu görevlerini yerine getirmesini sağlayan iki ayrı hücre grubu bulunur. Ekzokrin sindirime yardımcı olan özsuyu salgılayıp, ince bağırsağa iletir. Böylece besinlerde bulunan karbonhidrat, protein ve yağlar ayrıştırılır ve enerji olarak depolanır. Endokrin fonksiyonu ise glikojen ve insülin hormonları salgılayarak kandaki glikozu belli bir seviyede tutmaya çalışır.

Pankreas kanseri ise pankreasta bulunan hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmaya başlamasıyla oluşur. Çoğunlukla pankreas kanseri pankreas kanallarını çevreleyen ekzokrin hücrelerin bulunduğu bölgede oluşmaya başlar. Bu bölgede başlayan pankreas kanseri adenokarsinom olarak da bilinen ekzokrin tümörüdür. Pankreas kanserinin çok daha nadir rastlanılan türü endokrin tümörü ise adacık hücrelerinde başlamaktadır.

Pankreas kanserinde tanı

Pankreas kanserinde tanının erken konulması,çok kolay olmayabilir. Çünkü pankreas kanserinin erken evrelerinde herhangi bir belirti ve bulguya rastlanmaz. Pankreas kanseri belirtilerinin pek çok hastalık belirtisine benzemesi ve pankreasın mide, ince bağırsak, karaciğer gibi organların arkasında saklanmış olması da erken tanı konulamamasında etkilidir. Pankreas kanseri tanısı genellikle çeşitli testler yardımı ile pankreas ve etrafının detaylı görüntülenmesi ile konur. Kanser hücrelerinin pankreas içine ve dışına ne derece yayıldığını belirleyen testlere evreleme (kanserin yayılma durumu) denir. Pankreas kanseri teşhisi koymak ve evresini belirlemek için aynı anda testler uygulanır. Pankreas kanserinde doğru bir tedavi planı için erken teşhisle beraber kanserine evresi çok önemlidir.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 12:38
  1. pankreas kanseri evreleri
  2. pankreas kanserinde kaşıntı nerelerde olur
  3. pankreas kanseri hasta hikayeleri
  4. pankreas kanseri ameliyatı
  5. pankreas kanserinde ölüm belirtileri nelerdir
  6. pankreas kanseri belirtileri sırt ağrısı
  7. pankreas kanserine yakalananlar
  8. pankreas kanseri iyileşme

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