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YPG'de panik sürüyor! Etek giyerek kaçacaklar

ABD’nin askerlerini geri çekme kararının ardından terör örgütü PKK/YPG'yi korku sardı. Teröristler Türkiye'nin harekâtı başlar başlamaz sivil kıyafetlerle kaçmayı planlıyor.

26 Aralık 2018 Çarşamba 10:59
YPG'de panik sürüyor! Etek giyerek kaçacaklar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Fırat’ın doğusuna yapılacak harekât için emir beklerken, terör örgütü PKK’nın Fırat’ın batısında işgal ettiği Münbiç’i de özgürlüğüne kavuşturmak hazırlıklarını tamamladı. Münbiç’i terörden temizlemek için Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgelerinden gelen binlerce ÖSO mensubu operasyon için beklerken, teröristlerin olası sızmalarına ve kaçmalarına karşı da tüm geçiş noktalarını kontrol altına aldı.

Sivillerin arasına karışıp kaçacaklar

Terör örgütü ise Fırat’ın doğusunda olduğu gibi Münbiç’te de sokakları ve evlerin altını köstebek yuvası gibi yaptı ve tünel kazmaya devam ediyor. Hem Fırat’ın doğusunda hem de Fırat’ın batısında iyice paniğe kapılan teröristlerin kaçmanın yollarını aradığı, harekât sırasında ise sivillerin arasına karışarak kaçmayı planladıkları belirtiliyor. Yine birçok örgüt mensubunun da köylerde saklandığı kaydedildi.

Bir sonuç alamadılar

Teröristler Fransa, İngiltere, Almanya ve diğer koalisyon ülkelerinden de Türkiye’ye karşı planladıkları bir sonuç alamamanın sancısı içinde kıvranıyor. Rusya ve İran desteğini almak için de çeşitli girişimlerde bulunan teröristler, ABD’nin 18 bin tır ve 3 bin kargo uçağıyla verdiği silah, bomba ve mühimmatı cephelere dağıttığı kaydediliyor. PKK terör örgütü bu silahları, Fırat’ın batısında Münbiç başta olmak üzere Fırat’ın doğusunda yer alan Aynel Arap, Resulayn, Kamışlı. Amude ve Tel Abyat gibi bölgelerde ki teröristlere dağıttı. Teröristlerin olası bir harekatta bu silahlar öncelikle sivil noktaları hedef alacağı belirtiliyor.  

(Star)

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 10:59
  1. Ordu
  2. operasyon
  3. kaçış
  4. YSP

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  • soytarı bunlarsoytarı bunlar1 sa önce
    yeterli dansöz kıyafeti bulabilseler elbette giyecekler ama suratları surat değil kaşar bunlar kaşar bu yüzden buldukları ilk renkli çuvala girip kırıta kırıtakaçıyorlar bizans yosmaları bile bunlardan daha iffetli

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