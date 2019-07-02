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Panik atak geçirdi, ortalığı birbirine kattı

Kahramanmaraş’ta rahatsızlığı nedeniyle panik atak geçiren genç kadın ortalığı birbirine kattı.

02 Temmuz 2019 Salı 17:23
Panik atak geçirdi, ortalığı birbirine kattı

Kahramanmaraş’ta rahatsızlığı nedeniyle panik atak geçiren genç kadın ortalığı birbirine kattı.


Olay, İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde meydana geldi. Rahatsızlığı olduğu ve ilaç kullandığı öğrenilen M.G. (18) apartman girişinde panik atak geçirdi. Annesi ve ablası olduğu belirtilen iki kişi apartman girişinde M.G.’yi zapt edemedi ve ambulans çağrıldı.


M.G.’nin bağrışmaları üzerine, çevrede vatandaşlar toplanırken, bölgeye polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri apartmana girdiğinde M.G., kolundan tutan annesinin kendisini bırakmasını istedi. Merdivenlerden yukarı çıkmaya çalışan M.G. polislere, "Cüzdanımı alacağım, bırakmıyorlar" dedi. Bunun üzerine M.G.’nin annesi polislere, "Daha önce intihara kalkıştı, bırakmayın" uyarısında bulundu. Polis M.G.’yi sakinleştirmeye çalışarak ambulansa götürdü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G. daha sonra hastaneye kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:23
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