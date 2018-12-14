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Paniğe kapılan PKK aşiretleri tehdit ediyor!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon yapması kesinleşince bölgedeki teröristlere moral vermek için soluğu Suriye'nin kuzeyinde aldı. Öte yandan paniğe kapılan PKK da bölgedeki aşiretleri kendilerine destek vermemeleri halinde sahip oldukları her şeye el konulacağı yönünde tehdit ediyor.

14 Aralık 2018 Cuma 07:10
Paniğe kapılan PKK aşiretleri tehdit ediyor!

ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Haseke’de örgüt elebaşıları ile toplantı yaptı. PKK’lıların Jeffrey’e “Türkiye bize saldırırsa DEAŞ’la mücadelemiz durur” dediği öğrenildi. Temaslarını sürdürecek Jeffrey’in bir süre daha bölgede kalacağı belirtiliyor. Elçinin toplantıları sonrası Suriye PKK’sı sözcülerinden Nuri Mahmud’un, teröristlere moral vermek için “Saldırı olursa karşılık vereceğiz. Tüm güçlerimiz devrime inanıyor” demesi dikkat çekti.

Pentagon sözcüsü : Endişe verici

Bölgedeki aşiretleri sık sık biraraya getiren PKK elebaşıları, kendilerine destek vermemeleri halinde sahip oldukları her şeye el konulacağı yönünde halkı tehdit ediyor. Öte yandan Türkiye’nin harekâtına ilişkin ABD’den ilk tepki, PKK’yı kara kuvveti olarak kullanan Pentagon’dan geldi. Pentagon sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonu ‘endişe verici’ olarak tanımladı; “Türkiye’nin harekâtı bölgedeki ABD askerlerini tehlikeye atar” dedi. (Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 07:10
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