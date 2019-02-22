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Panelvan minibüsle ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Samsun’da panelvan minibüsle ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

22 Şubat 2019 Cuma 11:44
Panelvan minibüsle ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Samsun’da panelvan minibüsle ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Balaç mevkisi AFAD Kavşağı’nda saat 08.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyhan Karademir (45) idaresindeki 55 BK 173 plakalı panelvan minibüs, Mehmet Küçüköksüz’ün (65) kullandığı 52 KH 087 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak takla atan hafif ticari araç yol kenarında ters döndü. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Küçüköksüz ile Fatma Küçüköksüz, Sevdiye Biçer Dursun (48) ve Fatma Biçer (88) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Fatma Biçer’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:44
  1. doğa

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