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Panelvan ile otomobil çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

07 Temmuz 2019 Pazar 09:01
Panelvan ile otomobil çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 2’si ağır 5 kişi yaralandı.


Olay, saat 00.15 sıralarında D-100 Karayolu, Büyükesence sapağında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine ilerleyen Ersin M. idaresindeki22 HE 564 plakalı panelvan ile Büyükesence Mahallesi’nden D-100 karayoluna çıkan ve sürücüsü öğrenilemeyen 41 KR 150 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu her iki araç da yol kenarına savrulurken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan A.C. ve M.C. ile birlikte toplam 5 yaralı, ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde bazı yaralı ve yaralı yakınlarının kazanın şokundan dolayı ağladıkları görüldü. Bazı vatandaşlar ise cep telefonu feneri ile bir yaralının koptuğu iddia edilen kulağını aradılar. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Büyükesence Mahalle Muhtarı Saadettin Duman yaptığı açıklamada, söz konusu kavşakta sürekli kazaların yaşandığını belirterek "Buna mutlaka yetkililerin çözüm bulması lazım. Ben ve benden önceki muhtar, buraya ışıklı sistem yapılması için dilekçe verdik. Buraya bir çözüm bulmak çok mu zor. Bu yolu kapatmak zorunda kalacağız, çok yanlış olacak. Lütfen yetkililere iletin" şeklinde konuştu.


Kaza yerine gelen Çaykışla Mahallesi azalarından İsmet Sağlam da kavşağın kapanmasını ya da yan yol yapılması gerektiğini söyleyerek, sözlerine "İlerideki ışıklar onaylandı. Allah razı olsun devletimizden. Şimdi kavşak yapılacak. Yan yollar da olursa bu kazalar biter. Devamlı kazalar oluyor burada" dedi.


Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından kontrollü olarak trafiğe tekrar açılırken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 09:01
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