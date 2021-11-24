Pandemide yeni panik

Avrupa'da, Kovid-19'da yaşanan yeni dalgalar, genel olarak 4-5 hafta sonra Türkiye'ye de yansıyor. Önümüzdeki sürecin iyi kullanılması, aşılamaların artırılması için yeni kampanyaların hızla devreye sokulması bekleniyor. Yeni dalga ile birlikte il il aşısızlar için belli sınırlamalar getirilmesi üzerinde duruluyor. Türkiye'nin önünde yeni bir dalga yaşanmasını önlemek için 4 haftalık bir süreç bulunuyor.

Sabah'ın haberine göre, vaka sayılarındaki artışın başlaması ile birlikte aşısızlara yönelik PCR ve diğer kısıtlamaların gündeme taşınabileceği, maske, mesafe gibi kurallara uyum için denetimlerin sıklaştırılması üzerinde duruluyor. İl pandemi kurullarının aşılamanın düşük olduğu yerlerde il bazında aşısızlara dönük kısıtlamalar getirmesi de başka bir formül olarak masada duruyor.

Şu aşamada en endişe verici konu ise vatandaşların pandemi sürecini ve her gün 200 kişinin hayatını kaybetmesini kanıksamış olması. Bu nedenle farklı bir kampanya ile tekrar önlemlere ve aşılamada hız verilmesi de gündemde.

Aşı karşıtlarına dönük bir isyan da AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat'tan geldi. Polat, sosyal medya hesabından "Eşimin teyzesi, Kovid 19'dan vefat etti. Çok muhterem, imanlı, hayırsever bir hanımefendiydi. Aşı karşıtlarının etkisinde kalarak aşı olmamıştı. Şimdi içimden bu güzel insanı kandıranların yüzüne tükürüp 'katilsiniz" demek geliyor" ifadelerini kullandı.