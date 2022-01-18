Pandemide yeni hasta profili: 'Aşı oldum ama hastalandım'

'Omicron' varyantının ve aşılanmanın artmasıyla yeni sorunlar ve sorularla karşılaştıklarını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, önemli açıklamalarda bulundu.

“Aşı Olmamiza Rağmen Covid Olduk” Diyen Hastalar Var

Hemen hemen herkeste semptom vermeyen düzeyde virüs yükü olduğuna dikkat çeken Dr. Özkaya, şöyle konuştu:

"Özellikle vatandaşlarımızdan aşı olurken kendilerini iyi değerlendirmelerini istiyoruz. Öyle vakalar geliyor ki ‘hocam biz 2 hafta önce aşı olduk, aşı olmamıza rağmen covid olduk’ diyen hastalar var. Ülkede hemen hemen herkeste subklinik yani şikayet yapmayan semptom vermeyen düzeyde de olsa virüs yükümüz var. Üzerine aşı olduğumuz zaman bu klinik aşikar hale geliyor ve doktora, hastaneye gelmekle sonuçlanıyor. Bunların bir kısmında gerçekten akciğer tutulumu da görüyoruz. Eğer kendiniz halsiz, yorgun, kırgın hissediyorsanız ve yakın çevrenizde pozitif vakalarla temasınız varsa lütfen aşı olmadan önce kendinizi değerlendirin. Birkaç gün gözlemledikten sonra aşınızı olmanızı istiyoruz. Yoksa covid virüsü ile enfekte iken üzerine aşı olduğunuzda semptomatik hale geliyor ve özellikle iş gücü kaybı, panik hali oluyor.”

Aşı Emniyet Kemeri Gibidir

Hastaların ‘aşı oldum, hasta oldum’ kaygısı yaşadıklarını belirten Dr. Özkaya, şu bilgileri paylaştı:

“Aslında bu kaygı doğru değil. Ülkemizde hemen hemen herkeste subklinik semptom vermeyen düzeyde de olsa hepimiz bu virüsle karşılaşıyoruz. Üzerine aşı olduğumuzda aşının oluşturduğu hafif kırgınlık ve ateşle beraber hastalık ortaya çıkmaya başlıyor. Şu ana kadar bu kadar vakalar artmasına rağmen ölüm sayılarının az olmasını ve hastaneye yatışların azalmasını aşıya bağlıyoruz. Her seferinde şunu tekrarlıyoruz: Aşı emniyet kemeri gibidir. Sizi kaza yapmaktan ya da hastalıktan korumaz ama kaza yaptığınızda veya hastalığa yakalandığınızda hayatta kalmanızı sağlayacak" diye konuştu.”